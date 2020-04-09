Flaş gelişme...Bedava Korona virüsü için maskeler nerede dağıtılacak,Corona virüsü maskesi ücretsiz al 2020

Corona virüsü maskesi nereden ücretsiz alınabilir,ücretsiz maske nerelerde dağıtılıyor 2020,eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı

Corona virüsü gün geçtikçe tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor..Bakanımız Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre 9 nisan 2020 perşembe günü görülen vaka sayısı 4065 artarak tam 42,282'ye yükselirken ölüm sayısı da malesef 96 artarak 908'e yükseldi.

VİRÜS DURDURULAMIYOR MASKE TALEBİ PATLADI

Ülkemizde virüsün görüldüğünden bu yana maskeye olan talep inanılmaz arttı.Kimi açıklamalar maskenin bir faydasının olmayacağını söylerken, kimi bilim adamları ise maske takmanın salgın riskini azaltacağını söyledi.Ancak en son karar olarak ver vatandaşımızın virüs tehtidine karşılık maske takmaları önerildi.

FLAŞ GELİŞME..İÇ İŞLERİ BAKANIMIZ AÇIKLADI MASKELER ARTIK ECZANELERDEN ÜCRETSİZ TEMİN EDİLECEK!

Bedava Korona virüsü için maskeler nerede dağıtılacak,Corona virüsü maskesi ücretsiz al gibi soruların yanıtını sayın bakanımız verdi..Süleyman Soylu bir az önce yaptığı son dakika açıklamasında,maskelerin artık eczanelerden ücretsiz olarak temin edileceği müjdesini verdi.Yani herhangi bir eczaneden ücretsiz bir şekilde maske temini yapılabilecek

ücretsiz maske nerelerde dağıtılıyor 2020

Ücretsiz maske bilmecesi malesef günlerdir sürüyordu..Ücretsiz maske nerede dağıtılıyor diye vatandaş sürekli bizlere soruyordu..Maske fırsatçılarına inat,Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce yaptığı açıklamada yeterince yani herkese yetebilecek kadar maske stoğumuz ve üretim kapasitemiz var,bu yüzden maskeler ücretsiz dağıtılacak demişti.

İlk önce e-pttavm üzerinden maskelerin online başvuru alınarak dağıtılacağı söylendi.E-pttavm üzerinden başvurular yapılıp,ptt dağıtıcıları aracılığı ile başvuran evlere bizzat ücretsiz şekilde dağıtılacağı duyurulmuştu.Malesef bu duyurunun ardından e-pttavm sitesi birkaç saat sonra aşırı yoğunluktan ötürü çöktü.

Daha sonra e-devlet üzerinden başvuruların alınacağı duyuruldu.Ancak oradan da yoğun bir şekilde gelen başvurulara yetişilemeyeceği anlaşıldı ve görev yerel yönetimlere bırakıldı.

Ancak muhtarlar ve belediyelerde doğrudan maske dağıtımını yapamadığı için ya da aksaklıklar yaşandığı için maske ile alakalı nobetçi olarak da çalışan eczane kararı alındı.

Peki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı nasıl olacak

Soylu, "Maske dağıtımı uygulaması sadece İstanbul'Da yapılmayacak. Bu karar tüm Türkiye'yi kapsayan bir karardır. Türkiye'de maskeler eczaneler vasıtasıyla paylaşılacak" dedi. Eczanelerin hangi kurallar doğrultusunda,nasıl bir şekilde maske dağıtımı yapacağı ise henüz belli değil.Yarın kamusaati.com olarak bizzat bu ücretsiz maske dağıtımının nasıl gerçekleştiği konusunu sizler için araştıracağız.

Bakan Soylu ayrıca,basında yanlış bir algı oluştuğunu ,eczanelerde ücretsiz maske dağıtımının sadece İstanbul'da olmayacağını tüm Türkiye'de 81 ildeki eczanelerimizde dağıtılacağını vurguladı.

MASKEYE TALEP VİRÜSTEN DOLAYI ARTMIŞTI ANCAK TOPLU YERLERE GİRERKEN DE ZORUNLULUK GELMESİ MASKE TALEBİ PATLAMASI YAŞANDI!

Corona virüsünden korunmak için bir kısım vatandaşımız zaten maske kullanıyordu.Özellikle corona virüsünün ülkemizde görülmesinin ardından birçok vatandaşımız maske kullanmaya başlamıştı.Ancak toplu olarak bulunulan yerlerde yani pazaryerleri,marketler,bankalar,devlet kurumları gibi yerlere girebilmek için maske takma zorunluluğu gelince,maskelere olan talep resmen patladı.

Bakanımız Süleyman Soylu, vatandaşlarımızın maske konusunda kesinlikle endişelenmemesi gerektiğini vurguladı çünkü ülkemizde şuanda günde 10 milyon adet maske üretiliyor dedi.!