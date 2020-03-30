Flaş Gelişme..3 kamu bankası geliri 5 bin tl altında olan herkese 10 bin tl kredi verecek..

Son dakika: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank, aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz 36 ay eşit taksitte kredi uygulaması başlatıyor.

Flaş Gelişme..3 kamu bankası geliri 5 bin tl altında olan herkese 10 bin tl kredi verecek..
30 Mart 2020 Pazartesi 15:18

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatacak. Talep eden vatandaşlar, 6 ayı geri ödemesiz, 36 ay eşit taksitte 10 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

Ayrıntılar geliyor...

3 kamu bankasından yapılan ortak açıklama şu şekilde:

"Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİSİ

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;

- 10.000 TL'ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecektir.

Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır. Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi bankalarımız tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecektir. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da Vakıfbank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Başvurular 1 Nisan tarihinden itibaren kabul edilecektir.

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Sait ulgen - 5 saat önce
Şu anda üç bankaninda müşterisi değilim aylık gelirim 2000tl ben kullana bilirmiyim
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Erdal özgüll - 4 saat önce
İyi olur
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Ferhat kürşad karabağ - 4 saat önce
Faiz yokmu peki parayi nasıl cekeriz
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Duran - 4 saat önce
Öyle diyonuzda gelince yok şöyle yok böyle deyip insanı geri caydiriyonuz nasıl olacak
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Halit Hezer - 3 saat önce
yüzde kaç faizle
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