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Flaş gelişme, İşte EURO 2020 Avrupa şampiyonası ertelendi mi?

euro 2020 kaç yılına ertelendi? euro 2020 korona virüsü nedeni ile ertelenir mi

Flaş gelişme, İşte EURO 2020 Avrupa şampiyonası ertelendi mi?
17 Mart 2020 Salı 15:35

Bugün bir toplantı yapan UEFA yetkilileri, koronavirüs salgını nedeniyle EURO 2020'yi 2021 yılına erteleme kararı aldı.

Ayrıntılar gelecek..

MAÇLAR 2021 YILINDA OYNANACAK

Ülkemiz Türkiye'nin de zorlu maçlardan sonra katılmaya hak kazandığı EURO 2020 AVRUPA KUPASI , korona virüsü tehditi ile şimdilik 2021 tarihine ertelendi.

Tüm Avrupa'da ve bazı diğer ülkelerde büyük bir heyecanla beklenen şampiyona,böyle bir kararın alınmasından sonra şok etkisi yarattı.Özellikle Futbol turizminden büyük gelir bekleyen işletmeciler,karar karşısında üzüntüye boğuldular.

Taraftarlar da bu ertleme nedeni ile çok üzüldü.Tüm dünyanın Korona virüsü ile başı dertte.Alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi ve EURO 2020 Avrupa kupası finalleri şimdilik 2021 'e ertelendi

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