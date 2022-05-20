Fiyatlar üç katı oldu! Kurban Bayramı emekli ikramiyesine ne kadar kaç TL zam yapılacak?

Kurban bayramı emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? 2022 yılı kurban bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Çalışma Bakanlığı'nın emekli ikramiyesine zam formülü ve emekliler için destek tutarı...

Kurban bayramında emekli ikramiyesi çok büyük önem taşıyor. Enflasyon oranlarının yıllık bazda yüzde 70'e dayanması, hayvan besicilerinin maliyetlerinin neredeyse her kalemde çok yükselmesi 2022 yılında kurbanlık fiyatlarının katlanmasına neden olacak.

Hayvancılık sektöründen gelen ilk bilgilerde küçükbaş kurbanlık hayvanlarda fiyatlar 2.500 TL'den başlayacak. Büyükbaş hayvanlarda ise hisse fiyatının en düşük 5.000 TL bandından başlaması bekleniyor. Bu rakamlar ise tercihe göre değişecek. Geçen seneye göre çok artacak olan fiyatlar için ise emeklilerin de talepleri bulunuyor.

Emekli vatandaşlar ikramiyelerin ilk ödenmeye başladığı yılda 1000 TL ile bir küçükbaş kurbanlık alınabildiğini, bu rakamın üzerine biraz daha ekleyerek büyükbaş kurbanlıklarda hisseye dahil olunabildiğini ifade ediyorlar. 2022'de ise Ramazan Bayramı'nda 1100 TL'lik rakamın az olduğunu vurgulayan emekliler kurbanda rakamın değişmesini istiyorlar.

2022 YILI KURBAN BAYRAMINDA EMEKLİ İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

Emekli ikramiyelerine zam konusunda en önemli açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelmişti. Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı öncesinde yapmış olduğu bir konuşmasında ikramiyelere zam olup olmayacağına ilişkin önemli ifadeler kullanmıştı.

Çalışma Bakanlığı'nın bir düzenleme için hazırlık yaptığını ifade eden Bakan Bilgin emeklilerin alım güçlerinin artacağını söylemişti. İkramiyelere zam yapılması durumunda emeklilerin bu zamdan sadece Ramazan ve Kurban Bayramında yararlabileceklerini ifade eden Bakan Bilgin, üzerinde çalışılan düzenlemenin emeklilere yıl genelinde bir rahatlama sağlayacağını ifade etmişti.

Çalışma Bakanı emekliler için başlatılan çalışmanın içeriğinin ise maaşlarda görüleceğini ima etmişti.

Yapılan bu açıklamalar kapsamında 2022 yılında Kurban Bayramı Emekli İkramiyelerine zam beklenmiyor. Ödemeler kurban bayramından hemen önce 1100 TL olarak yapılacak. Cumartesi günü olan kurban bayramının ilk günü öncesinde 5, 6, 7, 8 Temmuz tarihlerinde ödemelerin yapılması bekleniyor.