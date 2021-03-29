risk haritası
risk haritası
0
is kanunu
is kanunu
0
engelli emekli
engelli emekli
0
işçi çalışma
işçi çalışma
0
işe iade
işe iade
0
iller kızaracak
iller kızaracak
0
plastik poset
plastik poset
0
İl il vaka sayıları
İl il vaka sayıları
0
şubat rapor
şubat rapor
0
2
1
doğum parası 2021
doğum parası 2021
0

Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı

Fırat Delikanlı ismi ile bilinen Fırat Kaya, işitme engelli genci feci şekilde dövüp bu anları sosyal medyadan paylaşmıştı. Türkiye'nin gündemine oturan olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Engelli genci döverken Fırat Kaya'ya yardım eden ve görüntüleri kayda alan şahıs, Kartepe Belediyesi'ndeki işinden açığa alındı.

Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı
29 Mart 2021 Pazartesi 22:35

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K, Engin E'yi darbederek boğazına bıçak dayayıp görüntüyü sosyal medya paylaştı. Kısa sürede tepki çeken görüntüler neticesinde polis ekipleri harekete geçerek Fırat K. ve olaya karışan E.M. ile M.A. isimli iki arkadaşı yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Fırat K, E.M. ve M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI

Olayla ilgili adli işlemler devam ederken Fırat K.'ye yardım eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen M.A'nın Kartepe Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Kartepe Belediyesi M.A'nın işten çıkartmak için çalışma başlattığı belirtildi. Kartepe Belediyesi Başkanı Mustafa Kocaman'ın yaptığı açıklamada Belediye personeli M.A'nın olayın neresinde olduğunu bilmediklerini ancak Fırat K'ya yardım ederek video çektiğini bu nedenle açığa alınarak işten çıkartılması konusunda hukuki süreç başlattıkları öğrenildi.

Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı

Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı

Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı

Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber