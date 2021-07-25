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Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı bölgesinde bir üs bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan terör saldırısında 2 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 asker şehit oldu
25 Temmuz 2021 Pazar 00:03

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'ye karşı oluşturduğu güvenli bölgelerde teröristlerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

2 ASKER ŞEHİT, 2 ASKER YARALI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir."

BELİRLENEN TERÖR HEDEFLERİ VURULDU

"Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."​​​​​​​

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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