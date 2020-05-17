Fırat Erez hem İslam'a hem de inananlara öyle hakaretler yaptı ki!

Fırat Erez sözde TC vatandaşı olan bu vatan hainini tutuklamak için neyi bekliyorsunuz!

Sosyal medya da İslama,Müslümanlara, Türk milletine öyle hakaretler de bulundu ki vatan haini,ahlaksız fırat erez denen adam..

Tüm vatanını seven Savcılarımıza ve Adaletimize sesleniyoruz tutuklayın bu haini!

Koronavirüsü nedeni ile toplum olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde,hem de ramazan ayında Müslümanlara, İslam dinine öyle şeyler söyledi ki..Halkı galeyana getirmek isteyen,kışkırtmak isteyen hatta kendisine saldırıda bulunulmasını isteyen bu ahlaksız adamı fırat erez denen utanmazı tutuklamak için ne bekliyorsunuz!!!

O hain öyle şeyler paylaştı ki bu bir görüş değil,resmen hakaret,aşığalamak!

İslam ahlaksızdır dedi,Hz.Muhammed ahlaksızdır dedi ve ona inanan tüm müslüman alemine de ahlaksızdır dedi.

Bunları söyleyen o ahlaksız bak açıkca söylüyoruz AHLAKSIZ ADAM Namaz için de çok çirkin bir ifade kullandı!

Namaz için yazdığı o iğrenç şeyi biz burada tekrar edip yazamadık..Bu kadar kan kusmak ne için? Bu islam düşmanlığı ne için? Günde 5 vakit bilmem ne yaparak demek ne çirkin bir ifade,bunları yazarken halkının %90 nından fazla müslüman olduğu bir ülkede bunları yazmak,bu çirkin ifadeleri kullanmak ne için?

Kamusaati.com editörü olarak 4 yıldır çalıştığım bu iş de böylesine bir hakaretle karşılaşmadım..Memleketin tüm emniyet güçlerini,savcılarını,hakimlerini göreve çağırmak benim asli görevim olduğunu düşünüyorum.

Lütfen yakalayın bu hayvanı diyeceğim inanın hayvana bile saygısızlık yapacağımı düşünüyorum!

Hem zor günler hem de ramazan ayında hangi kafayla yazdınız bunu fırat erez denen adam! ne içiyorsunuz?

www.kamusaati.com ( AÇELYA TOPÇUĞLU)