0
0
0
0
0
0
0
0

Fırat Erez hem İslam'a hem de inananlara öyle hakaretler yaptı ki!

Fırat Erez sözde TC vatandaşı olan bu vatan hainini tutuklamak için neyi bekliyorsunuz!

Fırat Erez hem İslam'a hem de inananlara öyle hakaretler yaptı ki!
17 Mayıs 2020 Pazar 19:53

Sosyal medya da İslama,Müslümanlara, Türk milletine öyle hakaretler de bulundu ki vatan haini,ahlaksız fırat erez denen adam..

Tüm vatanını seven Savcılarımıza ve Adaletimize sesleniyoruz tutuklayın bu haini!

Koronavirüsü nedeni ile toplum olarak zor günler geçirdiğimiz bu günlerde,hem de ramazan ayında Müslümanlara, İslam dinine öyle şeyler söyledi ki..Halkı galeyana getirmek isteyen,kışkırtmak isteyen hatta kendisine saldırıda bulunulmasını isteyen bu ahlaksız adamı fırat erez denen utanmazı tutuklamak için ne bekliyorsunuz!!!

O hain öyle şeyler paylaştı ki bu bir görüş değil,resmen hakaret,aşığalamak!

İslam ahlaksızdır dedi,Hz.Muhammed ahlaksızdır dedi ve ona inanan tüm müslüman alemine de ahlaksızdır dedi.

Bunları söyleyen o ahlaksız bak açıkca söylüyoruz AHLAKSIZ ADAM Namaz için de çok çirkin bir ifade kullandı!

Namaz için yazdığı o iğrenç şeyi biz burada tekrar edip yazamadık..Bu kadar kan kusmak ne için? Bu islam düşmanlığı ne için? Günde 5 vakit bilmem ne yaparak demek ne çirkin bir ifade,bunları yazarken halkının %90 nından fazla müslüman olduğu bir ülkede bunları yazmak,bu çirkin ifadeleri kullanmak ne için?

Kamusaati.com editörü olarak 4 yıldır çalıştığım bu iş de böylesine bir hakaretle karşılaşmadım..Memleketin tüm emniyet güçlerini,savcılarını,hakimlerini göreve çağırmak benim asli görevim olduğunu düşünüyorum.

Lütfen yakalayın bu hayvanı diyeceğim inanın hayvana bile saygısızlık yapacağımı düşünüyorum!

Hem zor günler hem de ramazan ayında hangi kafayla yazdınız bunu fırat erez denen adam! ne içiyorsunuz?

www.kamusaati.com ( AÇELYA TOPÇUĞLU)

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber