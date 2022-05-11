Filigransız Tiktok Video İndirme 2022, Tiktok Yazısı Olmadan VİDEO İNDİR

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Tiktok Filigransız Video İndir 2022 Nasıl Yapılır?

Filigransız Tiktok Videosu İndirme – Filigransız Tiktok

Tiktok Yazısı Olmadan Video İndirme 2022 Apple

Filigransız Tiktok Video İndir 2022

TikTok, günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biridir. Facebook ve Youtube gibi birçok platform TikTok gibi kendi uygulamalarını geliştiriyor. TikTok uygulamasını bu kadar popüler kılan bir dizi özellik var. Bunlardan en önemlisi, kullanıcılarına çok sayıda video düzenleme aracı sunmasıdır. TikTok kullanıcıları, videolarına istedikleri sesi ekleyip daha da güzelleştirebilir ve TikTok’ta bulunan birçok efekt, filtre ve araçla paylaşabilir.

Tiktok Filigransız Video İndir 2022 Nasıl Yapılır?

Bir Tiktok videosunu indirmenin birkaç yolu vardır. Bunun için kullanılabilecek en kolay ve en uygun yöntem, TikTok’un kendi sunduğu indirme özelliğini kullanmaktır. Bunun için, etkilenen videoyu paylaşan hesabın herkese açık olması gerekir. Aşağıdaki adımları izleyerek Tiktok mobil uygulaması üzerinden bir Tiktok videosu indirin:

Öncelikle telefonunuza Tiktok uygulamasını girin.

Ardından indirmek istediğiniz videoyu açın

Sağdaki Paylaş simgesine dokunun.

Görünen seçeneklerden biri olan Videoyu Kaydet’i tıklayın.

TikTok, ilgili videoyu otomatik olarak telefonunuza kaydedecektir. İlgili videoya, telefonunuzdaki Galeri veya Dosyalar uygulaması aracılığıyla erişebilirsiniz.

Bir TikTok videosunu indirme işlemi bu kadar kolay. Ancak fark edeceğiniz gibi indirdiğiniz videolar bir filigran, bir TikTok logosu veya başka bir deyişle TikTok yazısı gösterilecektir. İyi haber şu ki, TikTok yazısı olmadan video indirmek mümkündür. TikTok videosunu filigran olmadan indirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Filigransız Tiktok Videosu İndirme – Filigransız Tiktok

TikTok, uygulama aracılığıyla canlı TikTok videolarını indirmenize izin verir. Şu anda yalnızca iPhone telefonlarında mevcut olan bu özelliği kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin. Filigransız tiktok videosu indirme:

İlk önce, herhangi bir iPhone modelinde TikTok uygulamasını açın.

Ardından uygun videoyu girin ve sağdaki Paylaş düğmesine tıklayın.

Karşılaşacağınız seçeneklerden Live Photos’a dokunun.

TikTok, ilgili videoyu iPhone’unuza canlı bir fotoğraf olarak kaydedecektir.

Telefonunuzdaki Fotoğraflar uygulamasının Canlı Fotoğraflar bölümüne giderek iOS paylaşım menüsünü açın ve Video olarak kaydet seçeneğine dokunun.

Bu canlı fotoğraf, sistem tarafından otomatik olarak videoya dönüştürülecektir.

TikTok uygulaması ile video indirmek, tiktok yazısı olmadan video indirme, filigran olmadan TikTok videolarını indirmek ve TikTok canlı videolarını indirmek bu kadar basit. Artık videoları istediğiniz gibi indirip kullanabilirsiniz.

Tiktok Yazısı Olmadan Video İndirme 2022 Apple

Tiktok videolarını filigransız olarak iOS işletim sistemli herhangi bir iPhone modeline veya Samsung, Huawei veya Xiaomi gibi Android işletim sistemli telefonlara indirip kaydedebilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin.