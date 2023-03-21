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FIFA, Galatasaray'ı haksız buldu ve transfer yasağı getirdi! Eski oyuncusunun kirasını bile ödemek zorunda...

Süper Lig devi Galatasaray'a transfer yasağı şoku... Sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Sofiane Feghouli, alacakları nedeniyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. Edilen şikayet sonuca ulaştı ve FIFA, Sofiane Feghouli'yi haklı buldu.

FIFA, Galatasaray'ı haksız buldu ve transfer yasağı getirdi! Eski oyuncusunun kirasını bile ödemek zorunda...
Kamusaati
Kamusaati
21 Mart 2023 Salı 13:29

Galatasaray'ın başı Sofiane Feghouli ile derde girdi. Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde maaşının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti.

DAVA SONUÇLANDI

FIFA'da görülen dava sonuçlandı ve Sofiane Feghouli haklı bulundu. Bu tür durumlarda her zaman oyuncuyu tutan FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray'a transfer yasağı getirdi. Galatasaray, transfer tahtasını açabilmek için Feghouli'ye ödemelerini yapması gerekiyor.

EV KİRASINI BİLE ÖDETECEK

Feghouli'ye ödenmesi gereken ücret olarak; 3 aylık maaşı, maç başı primleri, galibiyet bonusları ve ev kirasını da içeren bir topu para bulunuyor. Toplamda 1.6 milyon euro civarında tutan bu ücretlerin ödenmesi halinde transfer yasağı ortadan kalkacak.

TORREIRA TRANSFERİ DE BAŞ AĞRITMIŞTI

Ara transfer döneminde transfer Lucas Torreira'nın gelişi de sorun olmuştu. Eski kulübüne yetiştirme ücreti ödemeyen sarı-kırmızılılara transfer yasağı getirilmişti. Galatasaray bu bedeli ödedikten sonra transfer yasağını kaldırmıştı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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