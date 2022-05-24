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Fidye yazılımında yeniden saldırıya uğrayan 10 kurumdan 9'u fidye ödemeye razı

Kaspersky Kurumsal Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Sergey Martsynkyan "Suçlulara para verilmesini asla önermiyoruz çünkü bu şifrelenmiş verilerin iade edileceğini garanti etmediği gibi, siber suçluları bunu tekrar yapmaya teşvik ediyor"

Fidye yazılımında yeniden saldırıya uğrayan 10 kurumdan 9'u fidye ödemeye razı
Kamusaati
Kamusaati
24 Mayıs 2022 Salı 11:37

Kaspersky "İşletme yöneticileri fidye yazılımı tehdidini nasıl algılıyor" başlıklı yeni raporu, daha önce fidye yazılımı tarafından saldırıya uğrayan kuruluşların yüzde 88'inde yöneticilerin başka bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarında fidye ödeme yoluna gideceklerini ortaya koydu

Kaspersky açıklamasına göre, işletmelere yönelik büyük saldırıların her hafta manşetlerde yer alması ve fidye yazılımı kullanılan saldırıların sayısının 2021'de neredeyse ikiye katlanmasıyla birlikte, fidye yazılımları kurumsal dünyada yaygın hale geldi. Bu istatistikler, işletmelerin bir saldırı karşısında nasıl tepki verecekleri ve suçlulara fidye ödemeye yönelik tutumlarının ne olacağı sorusunu gündeme getiriyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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