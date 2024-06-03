Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Öz kardeşine bile göstermiyorlar" dedi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden silahlı güvenliklerin ayrılması ve üstü örtülü bir mezar yerinin bulunması "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Olayın yankıları sürerken FETÖ liderinin yeğeni Ebuseleme Gülen'den bir açıklama geldi.

ÖLMEDİ AMA GERÇEKTEN ÇOK HASTA"

Terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullandı.

ADİL ÖKSÜZ NEREDE?

FETÖ'nün darbe girişiminde kilit rol oynayan firari Adil Öksüz ile ilgili yöneltilen soruya da cevap veren Ebuseleme Gülen, "Adil'in Almanya'da olduğunu tahmin ediyorum. Avrupa'da olduğu kesin. Kesin derken, yine kendi yorumum bu. Bence karayolu ile Gürcistan üzerinden Avrupa'ya geçirdiler" dedi.