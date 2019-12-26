FETÖ-PKK ilişkisi

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), milletin tokadını yedikten sonra çil yavrusu gibi dağıldı.

FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, çok sayıda kişi yakalandı. Bunlardan bazıları da itirafçı oldu.

Örgütün mahrem imamlarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan ve itirafçı olan Y.U., FETÖ ile PKK arasındaki ilişkiyi anlattı.

DEVLETİN GİZLİ BELGELERİ PKK'YA GİTTİ

Y.U., "Bizden özelikle PKK ile ilgili gizli bilgi ve belgeleri temin etmemiz istenirdi. İstihbarat ve devletin önemli kurumlarındaki örgüt mensupları aracılığıyla bu bilgi-belgeleri alıyorduk.

FETÖ çözüm sürecinin sekteye uğraması, çözüm sürecinin bitmesini istiyordu, bunun için çalışma yürütüyordu. Devlete ait çok gizli bilgi-belgeler PKK'ya sızdırıldı.

ÇOK SAYIDA ASKER, POLİS VE KÖY KORUCUSU ŞEHİT OLDU

PKK'ya sızdırılan bilgiler nedeniyle o dönem Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan çok sayıda asker, polis ve köy korucusu şehit oldu. O şehitler nedeniyle vicdan azabı çekiyorum."

ifadelerini kullandı.

FETÖ HALA DEVLET KURUMLARINDA AKTİF TAMAMAIYLA DEŞİFRE EDİLEMEDİLER

Örgüt yapılanması ve mensuplarının tamamıyla deşifre edilemediği, kamu görevlisi görünümündeki militanların örgütsel tabirle “tedbir” adı altında farklı yaşam tarzı ve siyasi görüşlere sahipmiş gibi maskeleme yapmaya çalıştıkları hususları bir arada değerlendirildiğinde bu yapının tamamıyla deşifre edilmesi milli güvenliğimiz açısından hayati önem taşımaktadır.

Şuan İktidar şartisi üzerine sürekli oyun kuran bu kahpe yapı belediyelerde ve şirketlerinde hala çok aktif şekilde üst düzey kademelerde görev yapmaktadır. Bu yapı hakkında geçmişte en ufak bir ilişkisi olsa dahi görevden alınıp pasif görevlere geçiş yaptırılmalıdır...

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