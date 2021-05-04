FETÖ'nün Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Tatar'ın saklandığı adreste yapılan aramalarda, 4 cep telefonu, 5 SD kart, 1 flash bellek, çok sayıda yazılı ve dijital örgütsel materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden Tatar ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

BANK ASYA'DA HESABI ÇIKTI

FETÖ/PDY terör örgütü mensupları tarafından kullanılan şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu öğrenilen Tatar’ın örgütün finans kaynakları arasında yer alan KHK ile kapatılan Bank Asya’da hesap kaydına rastlandığı, örgüte yakın şirketlerde uzun yıllar çalıştığı belirlendi.

2016 YILINDAN BU YANA FİRARİYDİ

OHAL kapsamında çıkarılan KHK kapsamında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak görevliyken meslekten ihraç edilen, Erzurum 1. Sulh Ceza Hâkimliğince “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan arama ve yakalama kararı bulunan İbrahim Tatar’ın, 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi.

Dün gece Ümraniye’de hücre evinde yakalanan FETÖ firarisinin, 2005-2013 yılları arasında FETÖ/PDY terör örgütünün “Demokratik Kongo Cumhuriyeti Ülke İmamlığı” görevini yürüttüğü istihbarat raporlarına da yansıdı.

KONGO’DA FETÖ’YE AİT ŞAFAK OKULLARI’NI KURDU

Örgütün Kongo yapılanma sürecini başlatan ve bu ülkede FETÖ/PDY’ye yakın Şafak Okulları’nı kuran Tatar’ın, aynı okulun genel müdürlüğünü yaptığı kaydedildi.

Örgüt faaliyetlerinden dolayı FETÖ içerisinde sözde “kahraman” ilan edilen Tatar, bu sayede örgütün Pensilvanya’da bulunan elebaşı Fetullah Gülen ile doğrudan irtibatlı olduğu öğrenildi.

Türkiye’de ve Afrika’da yürüttüğü örgütsel faaliyetlerin talimatlarını doğrudan FETÖ liderinden aldığı tespit edilen İbrahim Tatar’ın, Erzurum’da ‘İl Milli Eğitim Bakanlığı ve Öğretmenler Sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü, daha sonrasında “İstanbul’da İl İmamlığı” görevine getirildiği aktarıldı.

ÖRGÜT ÜYELERİNE “OYLAR HDP’YE” TALİMATINI VERDİ

Örgüt mensuplarınca verilen ifadelerde, FETÖ’nin ‘yargısal darbe’ girişimi olarak bilinen 17/25 Aralık süreci sonrasında düzenlediği ‘ev sohbetlerinde’ terör örgütünün takındığı siyasi tavır doğrultusunda “Bu bir savaştır, herkes bu savaşta safını belirleyecek ve katkıda bulunacak, yapılan her şey mubahtır” şeklinde söylemde bulunarak, yerel ve genel seçimlerde HDP’ye oy verilmesini istediği ortaya çıktı.