FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? Bomba iddiaya yalanlama geldi

ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği, uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia edilmişti. Güvenlik kaynakları gündeme bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden silahlı güvenliklerin ayrılması ve üstü örtülü bir mezar yerinin bulunması "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Olayın yankıları sürerken bir gazeteci ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiğini ve uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia etti.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası güvenlik kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade eden kaynaklar, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

"ÖLMEDİ AMA GERÇEKTEN ÇOK HASTA"

Öte yandan terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan yeğeni Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullandı.

GÜLEN'DEN SONRA BÖLÜNME OLUR MU?

Ebuseleme Gülen, "Gülen'den sonra yapı sizce bölünür mü?" sorusuna ise "Bölünür ve bölünmeli. Israrla bu cemaati yaşatmaya çalışmak insanlara zulümdür. Dağılsın, isteyen istediğini yapsın ama unutmasınlar, her abiye, hocaya tabi olup gözü kapalı saçma işlere girmesinler. Devlet ve millet, cemaatlerin önü alınmazsa işler nerelere varabilir, görsün. İlla ki hocamızın (FETÖ lideri Gülen'i kastediyor) talebelerinden biri devam ettirmeye çalışır filan ama hiçbir zaman eski gücüne erişemez. Erişmemeli de! Bu olanlar tüm ülkeme ve dünyaya bir uyarıdır aslında. Çok gaza gelmeyin, şeyh uçmaz mürit uçurur" yanıtını vermişti.