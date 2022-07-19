FETÖ'den ihraç edilen eski polis, otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Reisi ile birlikte İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i ziyaret etti. Ziyarette çekilen fotoğrafta Türk bayrağı olmaması, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, olayın aslı bambaşka çıktı. Hamaney'e yapılan ziyaretlerde hiçbir zaman diplomatik protokol uygulanmadığı ve görüşmelerde sadece İran bayrağı kullanıldığı ortaya çıktı. Hamaney'in Putin'le yaptığı görüşmede de Rus bayrağı yer almadı.