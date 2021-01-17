FETÖ'cü teröristleri İSBAK'ta işe alan İmamoğlu, 15 Temmuz gazisini mobbingle işten çıkarttı!

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasa sonrası VKontakte, YouTube, TikTok gibi şirketler temsilcilik açmayı kabul ederken, Facebook, Instagram ve Twitter gibi şirketler ise bu konuda henüz bir adım atmadı. Bugüne kadar 40'ar milyon lira para cezası kesilen bu şirketlere, 19 Ocak itibarıyla reklam yasağı için sürenin dolduğu bildirilecek.