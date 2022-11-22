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Feryatlar yürekleri yaktı! 5 yaşındaki şehidin cenazesinde Fatma Şahin, acılı anneyle birlikte gözyaşı döktü

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket-havanlar nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine binlerce vatandaşla birlikte bazı siyasi isimler de katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin de Hasan Karataş'ın annesiyle gözyaşı döktü. Şahin, bu görüntüleri sosyal medyada "Allah'ım, sen yavrumuzu mükafatların en güzeli ile karşıla. Ailesine sabır lütfet" diyerek paylaştı.

Feryatlar yürekleri yaktı! 5 yaşındaki şehidin cenazesinde Fatma Şahin, acılı anneyle birlikte gözyaşı döktü
Kamusaati
Kamusaati
22 Kasım 2022 Salı 12:47

Gaziantep'in Karkamış ilçesine dün sabah saat 11.15 sıralarında Fırat'ın doğusunda bulunan Ayn-el Arap bölgesinden yapılan hain roketli saldırılarda Öğretmen Ayşenur Alkan (22) ve 5 yaşındaki Hasan Karataş şehit oldu.

Hain saldırıda şehit olan Hasan Karataş için Karkamış ilçesi kırsal Karanfil Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde Şehit Karataş'ın annesi Dilan ve babası Zeki ile diğer yakınları gözyaşı döktü. İsmet, Saadet ve Fatma isimli üç kardeşi bulunan çocuk şehidin naaşı, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Karanfil Mahallesi'ndeki cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, akrabası olan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kent protokolü, mahalle halkı ve binlerce vatandaş katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, cenazeden görüntüleri "'Yaratan böylesin vermesin başa, Zor geliyor, zor geliyor gardaşım…' Hain ve kalleşçe yapılan saldırıda şehit olan minik yavrumuz HasanKarataş'ı, Gaziantep'te ebedi yurduna, cennete uğurluyoruz. Allah'ım, sen yavrumuzu mükafatların en güzeli ile karşıla. Ailesine sabır lütfet" açıklamasıyla paylaştı.

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