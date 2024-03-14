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Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor

Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Fernando Muslera'nın geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün temaslarını sürdürdüğü yıldız isme Fatih Terim'den transfer mesajı geldi. Muslera'nın yeni adresinin Panathinaikos olacağı iddia ediliyor.

Fernando Muslera, Fatih Terim'in takımına imzayı atıyor
Kamusaati
Kamusaati
14 Mart 2024 Perşembe 19:50

Süper Lig devi Galatasaray'da sözleşmesi bu sezon sona erecek olan Fernando Muslera'nın geleceği merak ediliyor. Sarı-kırmızılı kulübün temaslarını sürdürdüğü yıldız isme Fatih Terim'den transfer mesajı geldi.

TERİM'İN TAKIMINA TRANSFER OLABİLİR

Fanatik'te yer alanhabere göre, Muslera sezon sonunda sözleşmesini tamamlamasının ardından Galatasaray'dan ayrılmaya hazılanıyor. Haberde, Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fernando Muslera'yı takımda görmek istediği ve Muslera'nın da "baba" olarak gördüğü Fatih Terim'i reddedemeyeceğine yer verildi.

GALATASARAY KARNESİ

Muslera, Galatasaray forması giydiği 13 sezonda 498 maça çıktı. Uruguaylı kaleci, bu mücadelelerde rakiplerin 530 golüne engel olamadı. Tecrübeli file bekçisi, 178 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Galatasaray'da adını efsaneler arasına yazdıran Muslera, sarı kırmızılı kulüple 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Fernando Muslera, 11 Ağustos 2011 tarihinde İtalyan ekibi Lazio'dan 6.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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