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Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak

Fenerbahçe'de 25/26 Haziran'da gerçekleştirilecek Olağan Seçimli Genel Kurul'da Aziz Yıldırım'ın da konuşma yapacağı öğrenildi. Yıldırım'ın kendi dönemine ait mali konularla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak
21 Haziran 2021 Pazartesi 00:02

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul'a sayılı günler kala eski başkan Aziz Yıldırım sürprizi yaşanıyor. Yıldırım'ın genel kurula katılarak bir konuşma yapması bekleniyor.

MALİ KONULARLA İLGİLİ KONUŞACAK

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın kongreye gelerek bir konuşma yapacağı da gelen haberler arasında. Yıldırım'ın özellikle kendi dönemine ait mali konularla ilgili açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım konuşma yapacak


Kaynak: Kamu Saati Özel
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