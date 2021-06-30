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Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Roma ile sözleşmesi bugün itibarıyla sona eren Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı
30 Haziran 2021 Çarşamba 23:11

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları da sona ermek üzere.

EL SIKIŞILDI

Sarı-lacivertliler Roma ile sözleşmesi biten Paulo Fonseca ile el sıkıştı.

TRT Spor'un haberine göre; tüm şartlarda anlaşılmasının ardından Portekizli hocanın kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı #1

TARZI VE TECRÜBESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Napoli ve Manchester City'nin olduğu gruptan çıkarsak basın toplantısına 'zorro' kostümüyle gelirim diyen Fonseca, Manchester City'i 2-1 yendikleri karşılaşmanın ardından sözünde durarak toplantıya Zorro kostümüyle gelmişti.

Basın toplantısında konuşan Fonseca, “Kariyerimin en eğlenceli basın toplantısı. Bu gece ideal bir oyun oynadık. Savunmada çok disiplinliydik ve rakibin ataklarını kesmekte başarılıydık.” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı #2

ÖNEMLİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI

Fonseca kariyerinde daha önce Porto, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma gibi önemli takımları çalıştırdı.

Fenerbahçe, Fonseca ile anlaşmaya vardı #3

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Paulo Fonseca'nın menajerlik şirketi Empower Sports yaptığı açıklamada, "Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe ile anlaştığına dair tüm haberler gerçek dışıdır. Portekizli teknik direktör ile Türk kulübü arasında herhangi bir görüşme olmamıştır." ifadelerine yer verdi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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