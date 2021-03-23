Fenerbahçe'den 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin endişe verici olduğunu belirten Fenerbahçe Kulübü, fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmişti.

Kamuoyunu meşgul eden kararla ilgili tartışmalar sürerken, bir yorum da Fenerbahçe Kulübü'nden geldi.

Dün akşam lider Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını iyice zora soran sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden bir bildiri yayınlayarak İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı çıktıklarını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,

Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten, Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; 'Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!' diyen

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak,

sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz.

"FESİH KARARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ RİCA EDİYORUZ"

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi’ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz. "

Saygılarımızla,