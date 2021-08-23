Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek 2'de yaptı. Saro-lacivertlilerin 90+2. dakikada attığı 2. golden önce Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon ise tartışma konusu oldu.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Antalyaspor atağında yaşanan karambolde Atilla Szalai'nin topu elle oynadığını düşünen Akdeniz temsilcisinin futbolcuları hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Yalnızca Antalyasporlular değil sosyal medyada Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da hakem Halil Umut Meler'in pozisyonda devam kararı vermesi sonrası sinirden çıldırdı. Pozisyonla ilgili maçın hakemine yönelik binlerce tepki paylaşımı yapıldı.