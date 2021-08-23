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Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin 90+2. dakikada Valencia'yla bulduğu golün öncesinde Antalyaspor atağında yaşanan pozisyon tartışma yarattı. Atilla Szalai'nin topa elle müdahale ettiğini düşünen Akdeniz ekibi futbolcuları hakeme tepki gösterdi. Öte yandan Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da sosyal medyada Antalyaspor'un penaltısının verilmediği yönünde paylaşımlar yaptı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçına tartışmalı penaltı pozisyonu damga vurdu! Galatasaray ve Beşiktaşlılar çıldırdı
23 Ağustos 2021 Pazartesi 00:24

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerek 2'de yaptı. Saro-lacivertlilerin 90+2. dakikada attığı 2. golden önce Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyon ise tartışma konusu oldu.

BİNLERCE PAYLAŞIM YAPILDI

Antalyaspor atağında yaşanan karambolde Atilla Szalai'nin topu elle oynadığını düşünen Akdeniz temsilcisinin futbolcuları hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Yalnızca Antalyasporlular değil sosyal medyada Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları da hakem Halil Umut Meler'in pozisyonda devam kararı vermesi sonrası sinirden çıldırdı. Pozisyonla ilgili maçın hakemine yönelik binlerce tepki paylaşımı yapıldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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