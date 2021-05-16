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Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı

Beşiktaşlı taraftarlar, gelen 16. şampiyonluğun ardından, 7 yıl önce Fenerbahçe resmi Twitter hesabından atılan 4. yıldız tweetini yeniden gündeme getirdi.

Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı
16 Mayıs 2021 Pazar 11:04

21 takımlı Süper Lig'de uzun süren maratonda şampiyonluk ipini göğüsleyen takım Beşiktaş oldu.

Birbirinden zorlu karşılaşmaların yaşandığı serüvende ligi zirvede bitiren siyah-beyazlı taraftarlar da sosyal medyada büyük bir sevinç yaşadı.

Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı #1

YENİ SEZON YİNE YÜKLENEMEDİ

Hatırlanacağı gibi bundan tam 7 yıl önce Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından "Yeni sezon yükleniyor" notuyla bir paylaşım yapılmış ve sezon sonunda 4. yıldızın takılacağı iddia edilmişti.

Ancak aradan geçen yıllara rağmen sarı-lacivertliler bir türlü mutlu sona ulaşamadı. Beşiktaşlı taraftarlar da o meşhur tweetle ilgili komik paylaşımlar yaptı.

İŞTE ONLARDAN SADECE BİRİ

Fenerbahçe 4. yıldızı bu sezon da takamadı #2


Kaynak: Kamu Saati Özel
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