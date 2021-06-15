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Fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?

Haftada 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?

Fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?
15 Haziran 2021 Salı 11:18

Haftada 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?

İşçinin zamlı ücret yerine izin kullanması mümkündür. 4857 sayılı İş Kanununa göre, fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışmada, işçi isterse zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığı 1 saat 30 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Söz konusu durumda toplam 7,5 saat serbest zaman iş saatleri içinde kullanılabilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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