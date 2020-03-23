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Fatih terim korona virüsü mü oldu? Fatih terim corona virüsüne mi yakalandı

Fatih terim corona virüsü pozitif çıktı 23 mart 2020

Fatih terim korona virüsü mü oldu? Fatih terim corona virüsüne mi yakalandı
23 Mart 2020 Pazartesi 22:16

Malesef Galatasaray Futbol takımı Fatih Terim'den üzücü haber geldi

Fatih Terim resmi twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İŞTE O ŞOK AÇIKLAMA

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..

Yaptığı bu gece yarısı açıklaması tüm sevenlerini üzüntüye boğdu.Fatih Terim inşallah en kısa sürede iyileşir ve aramıza sağlıklı bir şekilde dönerr.

Ayrıntılar gelecek...

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