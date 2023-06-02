Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na: Arkanızdan gitmem artık

Gençlere “umut” çağrısı yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Şimdi bir çok kişi ‘Erdoğan kazandı’ diyor. Ben bu ‘Pirus Zaferi’ diyorum. Yani kazanırken kaybetti. Ve unutmayın 20 sene sonra Erdoğan’ı kimse hatırlamayacak. Atatürk’ü ise Oğuz Kağan gibi 2200 sene sonra dahi sevgi ve saygı ile anacak” dedi.