Fatih Portakal yine şaşırtmadı! Milletvekili'de Olsa Vatana İhanet Edenleri Savunmak Nasıl Bir Mantık? İşte Detaylar

Fatih Portakal yine şaşırtmadı! Milletvekili'de Olsa Vatana İhanet Edenleri Savunmak Nasıl Bir Mantık? 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesinin ardından FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, tepki çeken sözler sarf etti. İşte Detaylar
Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle 3 milletvekilinin vekilliğinin düşürülmesinin ardından FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, tepki çeken sözler sarf etti.
Terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan KCK Ana Davası sanığı HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, MİT TIR'ları görüntülerini FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'a ileten CHP'li Enis Berberoğlu ve KCK Ana Davası'nda yargılanan HDP'li vekil Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesinin bir 'direktifle' olduğunu savunan Portakal, büyük bir skandala daha imza attı.
Portakal, konuyla ilgili yaptığı konuşmada, 'Bilinenin dışında, perde arkasında neler yaşandı? Ne oldu da bir anda işleme konuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından? Bu kimin direktifiyle oldu? Gerçekten bir özgün iradeyle mi oldu yoksa bir direktif mi geldi?' şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.
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