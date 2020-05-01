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Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis İstemi

Fatih Portakal hapse mi giriyor, Fatih Portakal'ın hakerelerinden ve halkı kin ve nefrete sürükleyici sözlerinden sonra Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis İstemi ile dava açıldı

Fatih Portakal hakkında 3 yıla kadar hapis İstemi
01 Mayıs 2020 Cuma 00:47

NE OLMUŞTU Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın corona virüsüyle mücadele kapsamında

yaptığı açıklamada Tekalifi Milliye’yi hatırlatmasından sonra Fatih Portakal, sosyal medya

hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Portakal, “Tekalifi Milliye hatırlatılıp ‘zor günlerden geçiyoruz’ denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de!

Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef” diyerek eleştiri yapmıştı.

Fatih Portakal Hakkında 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal hakkında, Bankacılık Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede Portakal’ın, Bankacılık Kanunu’nun “Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmüne ilişkin hazırlandığı bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede soruşturmanın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın suç duyurusu üzerine başlatıldığı belirtildi.

İddianamede Fatih Portakal’ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımla algı oluşturmaya çalıştığı vurgulanarak şöyle denildi: “Bankacılık Kanunu 74’ncü madde gerekçesi ve ülkemizin Covid-19 ile yaptığı mücadele ortamı dikkate alındığında, şüphelinin yaptığı paylaşımın bankalarda mevduatı ve tasarrufu bulunan mudilerin paralarını devlet tarafından korona virüs salgını bahane edilerek istenebileceğine, salgın sonrası ise geri ödenebileceğine yönelik algı ve kanaat oluşturmaya yönelik olduğu kanaatine varılmıştır.”

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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