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Fatih Portakal ekranlara geri dönecek mi?, Halk TV ana habere geleceği iddia ediliyor

İsmail Küçükkaya'nın ardından Fatih Portakal'ın da Halk TV ile anlaşarak izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlandığı medya kulislerinde konuşuluyor.

Fatih Portakal ekranlara geri dönecek mi?, Halk TV ana habere geleceği iddia ediliyor
Kamusaati
Kamusaati
24 Ağustos 2022 Çarşamba 12:33

Yeni yayın dönemi öncesinde TV kanallarında hareketlilik başladı. İlk bombayı Halk TV patlattı.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, 10 yıldır FOX TV'de Çalar Saat programıyla izleyicilerin karşısına çıkan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye transfer olduğunu duyurdu.

Bu transfer haberinin ardından medya kulisleri yeni bir iddia ile çalkalanmaya başladı.

Fatih Portakal Halk TV'ye doğru

Bir dönem FOX TV'de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal'ın da Cafer Mahiroğlu ile temasta olduğu ve Halk TV'nin kadrosuna katılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

İsmail Küçükkaya ile Fatih Portakal uzun süre FOX TV'de iyi bir ikili oldu.

Sabah kuşağında İsmail Küçükkaya, akşam kuşağında ise Fatih Portakal, yüksek reyting rakamlarıyla FOX TV'yi zirveye taşıyordu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İsmail Küçükkaya Halk TV'de
İsmail Küçükkaya Halk TV'de
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