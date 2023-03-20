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Fatih Erbakan ittifak kararını açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hiçbir ittifaka katılmayacaklarını ve kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi.

Fatih Erbakan ittifak kararını açıkladı
Kamusaati
Kamusaati
20 Mart 2023 Pazartesi 14:59

Türk siyaseti son yılların en hareketli dönemini yaşıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde siyasi partiler arasında ittifak görüşmeleri hızlandı.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında yapılan ittifak görüşmelerinin ardından alınan kararı Genel Başkan Fatih Erbakan açıkladı.

Uzun süren toplantının ardından kameralar karşısına geçen Fatih Erbakan, hiçbir ittifaka dahil olmayacaklarını ve kendisinin de Cumhurbaşkanı adayı olacağını duyurdu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, şunları söyledi:

Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz.

Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de cumhurbaşkanı adayı olarak başvurumu gerçekleştireceğim.

Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün yüksek seçim kuruluna başvuracağım.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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