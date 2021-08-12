Fatih Erbakan'dan Chp ve iyi Partiyi rezil eden açıklama geldi !

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aşı olmak istemeyenlere herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır" dedi.





Koronavirüsle mücadele kapsamında aşı uygulamasına da değinen Erbakan, "Aşı olmak isteyenler elbette ki aşılarını olsunlar, kimsenin karşı çıkmaya hakkı yoktur. Ancak aşı olmak istemeyenlere de herhangi bir zorlama yapılması, hem anayasamıza hem de insan haklarına aykırı bir uygulamadır. Bunun da altını çizerek söylemek istiyoruz. Basında sürekli ısıtılıp ortaya atılan, 'Aşı olmayanlar; alışveriş merkezlerine, kamu kurumlarına, toplu taşıma alanlarına, kurumsal alanlara, devlet dairelerine, okullara, üniversitelere alınmasın' gibi açıklamalar, uygulanması halinde büyük bir kaos ve toplumsal karmaşaya yol açacaktır, toplumsal çatışmaya yol açacaktır. Son derece tehlikeli bir durumdur. Biraz evvel söylediğim gibi böyle bir uygulama anayasa ve insan haklarına aykırıdır" diye konuştu.