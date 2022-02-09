Fatih Dönmez: Elektrik faturaları için talepler değerlendiriliyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, son dönemlerde tepkiyle karşılanan elektrik faturalarıyla birlikte Türkiye'ye doğalgaz takviyesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de elektrik faturaları son günlerde kamuoyunun ana gündemini oluşturdu.

Bugün de Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez, tepkiler sonrası son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Dönmez, konuyla ilgili elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını söyledi.

"DEĞERLENDİRMEYE ALINDI"

Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lardan gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"GAZ VE ELEKTRİKTE KESİNTİ YOK"

Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğalgaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.

İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğalgazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

ISPARTA'DA SON DURUM

Isparta'da da birkaç gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışı da hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte kontrol ve bakım çalışmalarınının devam ettiğini söyleyen Bakan Dönmez, "Dün gece itibarıyla Isparta'nın kalan 7 köyüne de elektrik verildi. Münferit kontrol ve bakım çalışmaları devam ediyor. İlk etapta Isparta'nın il ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirdik. Kırsal kesimlere ağır hava koşulları nedeniyle ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşadık. Buna rağmen kırsal kesimlerin büyük bir kısmına hızlı bir şekilde ulaştık ve zarar gören altyapıyı onardık." diye konuştu.

BİRKAÇ GÜNDE 10 YILLIK HASAR OLUŞTU

Bakan Dönmez, Isparta'da sadece bir günde yoğun kar yağışından kaynaklı 12 bin hasar meydana geldiğine dikkati çekerek, bunun 10 yıllık hasar ve arızaya eşit olduğunu vurguladı.

Isparta vatandaşlarının yaşadığı mağduriyetin farkında olduklarının altını çizen Dönmez, çözüm için gereken bütün imkanların bir araya getirildiğini söyledi.