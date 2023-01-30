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Fatih Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirim devam edecek

Bakan Fatih Dönmez, mart ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim olabileceğini söyledi.

Fatih Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirim devam edecek
Kamusaati
Kamusaati
30 Ocak 2023 Pazartesi 12:24

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, indirim müjdesi verdi.

Dönmez, "Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğalgazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım’dan bu yana sanayinin kullandığı doğalgazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabii önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz." dedi.

"Mart ayı içerisinde bir indirim olabilir"

İndirimlerin devam edeceği mesajını veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı;

"Bir diğer indirim elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık’ta 4.800 TL/MWh’den 4.200 TL/MWh’ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL’MWh’den 3650 L’MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayii kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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