Fatih Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirim devam edecek

Bakan Fatih Dönmez, mart ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirim olabileceğini söyledi.

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, indirim müjdesi verdi.

Dönmez, "Geçtiğimiz hafta sanayinin kullandığı doğalgaza yüzde 13,10; elektrik amaçlı doğalgazda da yüzde 16,67 oranında indirim yaptık. 2022 Kasım’dan bu yana sanayinin kullandığı doğalgazda toplam yüzde 24,5 ila yüzde 38 oranında bir indirim oldu. Bu durumun tabii önce üretim maliyetlerinde ve en nihayetinde de enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz." dedi.

"Mart ayı içerisinde bir indirim olabilir"

İndirimlerin devam edeceği mesajını veren Dönmez, şu ifadeleri kullandı;