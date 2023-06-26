Fatih Altaylı Akşener'i çok kızdıracak... Meral Akşener'e 'psikiyatriste git' tavsiyesi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son kurultaydaki sert çıkışı üzerine Fatih Altaylı'dan Akşener ve İYİ Partilileri kızdıracak bir yazı geldi. Efsane tenisçi Federer'i örnek gösteren Fatih Altaylı, imalı olarak Meral Akşener'e psikiyatriste gitmesi tavsiyesinde bulundu.

İYİ Parti'nin hafta sonu yapılan kurultayına Meral Akşener'in sert konuşması damga vurdu. CHP ile ortaklığı bitirdiklerini ilan eden ve geçmişteki söylemleriyle çelişen ifadeler kullanan Meral Akşener için Fatih Altaylı'dan ilginç bir yazı geldi. "Yakın dönem Türk siyasetinin en önemli partilerinden birinin İYİ Parti olduğu su götürmez bir gerçek." diyen Fatih Altaylı, "AK Parti eksenine girmeden ya da Erdoğan’ın çekim gücüne kapılmadan yoluna devam eden zannederim tek sağ parti" dedi.

İYİ Parti'ye en büyük zararı o veriyor

"Öte yandan aynı İYİ Parti, Türk siyasetinin en istikrarsız siyasi partisi" diyen Fatih Altaylı, İYİ Parti oylarındaki sık değişime işaret edip, İYİ Parti'den istifaları hatırlatıp, "Ancak ilginçtir, bu kopuşlar partiye çok da büyük zarar vermiyor. Partiye en büyük zararı veren ise partinin kurucusu, en büyük gücü, oy mıknatısı olan kişi" tespiti yaptı.

Akşener'in iyi siyasetçi olması için...

Akşener’in iyi bir siyasetçi mi yoksa kötü bir siyasetçi mi olduğunu anlamakta çok zorlandığını ifade eden Fatih Altaylı, "Ve gördüğüm kadarı ile Akşener’in iyi bir siyasetçi olmasının önünde tek bir engeli var. Öfke kontrolü." deyip Akşener ve İYİ Partilileri kızdıracak şu satırları yazdı:

İYİ Partililer: Öfkesi sağlığını etkiliyor

Konuştuğum tüm İYİ Partililer, Meral Hanım’ın bu öfkesinden söz ediyor, bu öfkenin zaman zaman sağlık sorunlarına neden olacak kadar yükseldiğini söylüyorlar. Kontrolsüz her şey gibi, kontrolsüz öfke de iyi bir şey değildir. Bilmiyorum Meral Akşener, Roger Federer adını hiç duymuş mudur!

Federer de herkesle kavga ediyordu

Tenis tarihinin muhtemelen en büyük efsanesi olan bu adam, gençliğinde öfke kontrolü sorunları yaşıyordu. Ya hakemlerle, ya rakipleriyle, ya antrenörüyle illa birileriyle mutlaka kavga ediyordu. Sonunda ailesi onu bir doktora götürdü.

Federer gibi tarihe geçebilir mi?

Doktor genç Federer’le uzun seanslar yaptı ve sonunda şöyle dedi: “Ya öfkeni kontrol altına alacaksın ve çok büyük bir şampiyon olacaksın. Ya da öfken seni yok edecek.” Federer birinciyi başardı, tarihe geçti. Bakalım Akşener nereye geçecek!