FAST SİSTEMİ NEDİR? Merkez Bankası FAST para gönderme veya alma nasıl yapılır?

Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile yapılabilecek ödemelerin üst limiti 1000 TL'ye yükseltildi. Merkez Bankası merak edilen FAST sistemi nedir, nasıl kullanılır, FAST ile gönderilen ödemede üst limit var mı ve telefon numarasına ödeme yapılır mı sorularının yanıtlarını verdi. Merkez Bankası ayrıca kolay adres sistemiyle ilgili de bilgilendirme yaptı. Açıklamada kolay adres tanımlama ve para transferi açıklamaları detaylı bir şekilde yer aldı.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama;

FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.

Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Sistemi, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemidir. FAST sistemi 7/24 kullanılabilir. Ayrıca ödeme anında karşı hesaba geçer ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendirir. 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal edilir.

FAST SİSTEMİNİ NASIL KULLANABİLİRİM?

FAST Sistemine üye bir finansal kuruluşun müşterisi iseniz finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak FAST ödemesi yapmaya başlayabilirsiniz.

FAST İLE GÖNDERECEĞİM ÖDEMENİN ÜST LİMİTİ OLACAK MI?

FAST Sisteminde güvenlik nedeniyle işlem başına uygulanacak bir üst limit olacaktır. Sistem 8 Ocak 2021'de ödemelerin üst limiti 50 TL olacak şekilde işletilem alınmıştır, 29 Ocak 2021 tarihinde ise işlem üst limiti 1000 TL'ye çıkarılmıştır.

FAST İLE TELEFON NUMARASINA ÖDEME YAPABİLİR MİYİM?

FAST ile birlikte devreye alınan Kolay Adresleme sayesinde finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TC Kimlik Numarası, e-posta adresinizi hesap numaranız ile eşleştirip; kolay adresinize ödeme alabilirsiniz. Detaylı bilgi için NKM'nin Kolay Adresleme'ye ilişkin sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

FAST'TAN ÖDEME GÖNDERMEK İÇİN KOLAY ADRESİMİN OLMASI ŞART MI?

FAST ile ödeme gerçekleştirmek için sizin sisteme kayıtlı olmanız gerekmez. FAST ile ödeme gönderirken Kolay Adresleme'ye ayıtlı bir kişinin kolay adresini finansal kuruluşunuzun uygulaması üzerinden girerek FAST ödemesi gönderebilirsiniz. Alıcı kişinin kolay adresi yoksa ad-soyad/IBAN bilgilerinin girişi ile de ödemeye başlatabilirsiniz.

KOLAY ADRESLEME NASIL ÇALIŞIR?

Kolay Adres Tanımlama

Uygulamaya Giriş

Hesabınızın bulunduğu finansal kuruluşunuzun sağladığı mobil veya internet uygulamasına giriş yapın.

Bul

Para Transferleri menüsü altından Kolay Adres Menüsünü bulun.

Tanımla

Kolay adresinizle eşleşmesini istediğiniz hesabınızı seçerek kayıt olun.

Para Transferi

KOLAS üzerinden para göndermek için sisteme kayıtlı olmanıza gerek yoktur, ancak para alabilmek için cep telefonu veya e-posta adresiniz ile kayıt olmanız gerekmektedir.

Uygulamaya Giriş

Hesabınızın bulunduğu finansal kuruşuşunuzun sağladığı mobil veya internet uygulamasına giriş yapın.

Bul

Para Transferleri menüsü altından Kolay Adres ile ödemeyi seçin.

Kolay Adres ile Gönder

Alıcının kolay adresini girin, işlem bilgilerini onaylayın ve transfer tamamlansın.