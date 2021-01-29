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FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi

Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında 50 TL limitle başlayan hızlı ve 7/24 saat para transferi imkanı sağlayan FAST sisteminde işlem limiti yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre işlem limiti 1000 TL'ye yükseldi. FAST sisteminde, para gönderilecek karşı tarafın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası, pasaport numarası, vergi kimlik numarası veya e-posta adresini bilmeniz halinde kolayca EFT yapabilmek mümkün.

FAST ile hızlı para göndermede işlem limiti 1000 TL'ye yükseltildi
29 Ocak 2021 Cuma 19:20

Merkez Bankası'nın bu ayın başlarında 50 TL limitle başlayan hızlı ve 7/24 saat para transferi imkanı sağlayan FAST sisteminde işlem limiti yükseltildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre işlem limiti 1000 TL'ye yükseldi.

Merkez Bankası'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.

Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.

Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."


Kaynak: Kamu Saati Özel
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