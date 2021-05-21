Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı

Çalıştığı iş yerinde patronunun verdiği iş talimatını beğenmeyerek, "çocuk oyunu mu bu ne yaa" diyerek iş emrini masa üstüne fırlattı. Ardından, sinirli şekilde verilen görevi yerine getirmeyerek, "bu ne ya savunma yazarsan yaz" dedi. Hızını alamayan işçi, bununla da yetinmeyerek, amirinin arkasından herkesin duyacağı şekilde 'yaz ulan yaz' diyerek bağırınca, tazminatsız şekilde işten kovuldu.