Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı

İstanbul Taksim'de uyuşturucu madde etkisinde olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı kadın turist çırılçıplak soyunarak dolaşmaya başladı. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.
Dün akşam saat 19.30'da Taksim Meydanı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın turist sokakta çıplak soyundu.
ÇIPLAK BİR HALDE DOLAŞTI
Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. Çıplak şekilde gezen kadın turiste meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi. Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı