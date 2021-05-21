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Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı

İstanbul Taksim'de uyuşturucu madde etkisinde olan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Faslı kadın turist çırılçıplak soyunarak dolaşmaya başladı. Vatandaşların tepkileri sonrası üzeri giydirilen kadın kaçarak gözden kayboldu.

Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı
21 Mayıs 2021 Cuma 00:20

Dün akşam saat 19.30'da Taksim Meydanı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, madde aldığı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın turist sokakta çıplak soyundu.

Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı

ÇIPLAK BİR HALDE DOLAŞTI

Soyunan kadın Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi civarında bir süre çıplak halde gezmeye devam etti. Çıplak şekilde gezen kadın turiste meydandaki vatandaşlar ve polis tepki gösterdi. Tepkiler üzerine bir elbise giydirilen genç kadın, koşarak İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarında kayboldu.

Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı

Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı

Faslı kadın turist Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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