Farkında olmadan kalori yakmanın yolları

Kalori yakma hızınız ve miktarınız, kilonuza, vücudunuzdaki yağ miktarına ve metabolizmanıza göre değişiklik gösterir. İstenmeyen kilolardan kurtulmak için dengeli bir diyet ve egzersiz de şart. Ancak günlük hayatta yapabileceğiniz bazı 'sıradan' aktivitelerle de farkında olmadan kalori yakabilir ve kilo verebilirsiniz. İşte farkında olmadan kalori yakmanın birkaç basit yolu...

MERDİVEN ÇIKMAK

Günlük hayatta defalarca yaptığımız bu aktivite bizlere farkında olmadan yüzlerce kalori yaktırıyor. 1 saat boyunca yaptığınızda size 545 kalori yaktıracak bu aktivite kardiyo yapmak istediğiniz zaman tercih edebileceğiniz güzel bir egzersiz olabilir.

VOLEYBOL OYNAMAK

Sürekli topa vurarak, zıplayarak, gerektiğinde koşarak güzel zaman geçirdiğimiz bu aktivite bizi hem eğlendirirken hem kalori yaktırıyor.

Bu sayede de farkında olmadan uzun süreler boyunca oynanabilecek bir oyun olan voleybol size 1 saatte 364 kalori yaktırıyor. Plaj voleybolu oynarsanız bu sayı daha da yükseliyor. Bir saatlik plaj voleybolu 500 kalori yaktırıyor.

BİSİKLETE BİNMEK

Bisiklet sürmenin birçok çeşidi var. Bir spor salonunda hızlı bir şekilde eliptik bisiklette sürebilirsiniz, düz bir yolda yavaş tempoyu da tercih edebilirsiniz. Yapacağınız 1 saatlik hafif bir bisiklet gezintisi size 360 kalori yaktıracaktır.

Tabii eğer bir gezintiye çıktıysanız yanınıza su almayı da ihmal etmeyin.

EV İŞLERİ YAPMAK

Hem yaşadığınız yeri tertemiz yapıp hem de kalori yakmamızı sağlayan bu aktivite siz farkında olmadan sizlere yüksek kaloriler yaktırabiliyor. Yapacağınız 1 saatlik bir ev temizliği sizlere 250 kalori yaktırıyor.

Ruhumuza ve bedenimize iyi gelen bu aktivite stres atmak için faydalı bir seçenek olabilir.