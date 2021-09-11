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Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınların ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin eşi H.T'nin ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde eşinden şikayetçi olmadığını belirten H.T., "Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı
11 Eylül 2021 Cumartesi 21:02

Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kargo şirketinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Güzel, çirkin ayrımı yapan Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Diğer kadınlardan haberim yoktu

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Erkan T., iş teklifinde bulunduğu kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatıldı. Dosya kapsamında gözaltına alınan Erkan T., falakaya yatırılan kadınların şikayetçi olmaması üzerine savcılık tarafından takipsizlik kararı verilerek serbest kaldı.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Diğer kadınlardan haberim yoktu

"FALAKANIN EVİMDE YAPILDIĞINDAN HABERİM YOK"

DHA, Erkan T'nin eşi H.T.'nin emniyetteki ifadesine ulaştı. Olayla ilgili bilgisine başvurulan H.T.'nin, "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz. İki çocuğumuz var. Ortaya çıkan görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de 2 çocuğum ve ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dediği belirtildi.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Diğer kadınlardan haberim yoktu

POLİSE BAŞVURAN KADIN YOK

Görüntülerin ortaya çıkmasının üzerinden 6 gün geçmesine rağmen ayaklarına kelepçe ve eşarp bağlanıp falakaya yatırılan kadınların bugüne kadar polis merkezine başvurmadığı öğrenildi.

Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargocunun eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı


Kaynak: Kamu Saati Özel
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