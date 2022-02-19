Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır? Muhtaçlık Aylığı 2022 Başvuruları

Muhtaçlık Aylığı (Fakirlik Maaşı) Başvuru ve Şartları 2022, Geçim sıkıntısı yaşayan ve yaşamını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlar fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır, istenen şartlar nelerdir, 2022 yılından muhtaç aylığı ne kadar oldu Muhtaçlık Aylığı (Fakirlik Maaşı) Başvuru ve Şartları içeriğimizde araştırdık.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaç aylığı kimlere verilir, başvuruları nereden ve nasıl yapılır, başvuru dilekçesi nasıl yazılır, başvuru formu nasıl doldurulur muhtaç aylığı başvurusu yapacak vatandaşlar için içeriğimizde detaylandırdık.

İÇİNDEKİLER

Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır?

Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır? 2022 Başvuru Şartları

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022

Fakirlik Belgesi Başvurusu 2022

Fakirlik Belgesi Nerelere Verilir?

Yoksulluk Belgesi Ne İşe Yarar?

Fakirlik Belgesi Başvuru Formu Nereden Alınır?

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Yoksulluk maaşının ödenme koşulları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlendi. İhtiyaç sahibi insanlar, ihtiyaçlarının belirlenmesini gerektiren yoksulluk ücretinden esas olarak yararlanmaktadır. Maddi açıdan güvencesiz ailelere verilen fakirlik maaşı, yalnızca ebeveynlerini kaybeden 18 yaşın altındaki yetimlere ve en az yüzde 40 engelli vatandaşlara sunulmaktadır. Peki fakirlik maaşı nedir? Fakirlik maaşı nasıl alınır? Yoksulluk aylığını kimler alabilir? Şartları nelerdir? İşte tüm detaylar..

Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır? 2022

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere verilen destekler geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da devam ediyor. Bir çoğumuzun fakirlik maaşı olarak bildiği muhtaçlık aylığı, ihtiyaç sahibi aileler ödenmeye devam ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere temel ihtiyaçlarını karşılamak ve belirli bir düzeyin üzerinde yaşamaya devam etmek için yoksulluk aylığı ödenmektedir.

Vatandaşın maddi durumu kötüyse, sosyal durumu anlamanın bir ürünü olarak kömür, barınma ve yemek gibi sosyal yardımlar sağlanmaktadır. Sosyal yardıma ek olarak, devletten maddi destek de sağlanmaktadır. İhtiyaç sahipleri ilgili kurum veya kuruluşlarca tespit edildikten sonra başvuruda bulunanlara fakirlik maaşı verilmektedir.

Fakirlik Maaşı Nasıl Alınır? 2022 Başvuru Şartları

Muhtaç aylığı alma süreci başvuru yapan kişilerin başvuru formunu doldurup imzalaması ile başlamaktadır. Başvuru formunun doldurulduğu esnada kişi engelli ise özrünü belirterek sağlık kurulu raporunu başvuru formuna ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yolu ile formu göndererek başvuru yapabilirler. Dar gelirli veya gelirsiz vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden fakirlik maaşı adı altında nakdi yardım sağlanmaktadır. Bireylerin fakirlik maaşı hakkından yararlanabilmeleri için belirtilen koşullara uymaları gerekir:

Muhtaç aylığından faydalanma şartları şu şekildedir:

Anne ya da babasının sağ olmaması,

Öksüz veya yetim olup yardıma muhtaç olan çocuklar,

olup yardıma muhtaç olan çocuklar, %40 ve üzerinde engel durumu olup yardıma muhtaç olan engelliler,

olup yardıma muhtaç olan engelliler, Herhangi bir sosyal güvencenin olmaması,

Herhangi bir gelire ve aylığa sahip olunması,

Mahkeme kararı ya da kanun maddelerince bakım altına alınmamış olmak gerekir.

Gelir getiren taşınır ya da taşınmaz malın olmaması,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Yoksulluk maaşına hak kazanmak için insanların başvurması gerekiyor.

Başvuruyu gönderen kişilerin herhangi bir sosyal güvenlikten yararlanmasına gerek yoktur. Bireylerin SGK kapsamında aktif sigorta kayıtları olmamalıdır.

Yoksulluk aylığı başvurusu için ailenin gelir durumu belirlenir. Geliri olmayan veya toplam aylık geliri belirlenen yoksulluk sınırının altında olan kişiler maaş almaktadır. Kişi başına düşen aylık hane geliri asgari ücretin üçte ikisini geçmemelidir.

İnsanların sigortalı oldukları bir işten gelir elde etmemeleri önemlidir. Aynı zamanda SGK’lı dul, yetim veya emeklilerin olmaması da gerekiyor.

Ebeveynleri vefat eden 18 yaşın altındaki çocuklara muhtaçlık aylığı ödenir.

Gelir durumunun belirlenmesinin yanı sıra, başvuru sahiplerinin taşınır veya taşınmaz malları olmamalıdır.

Doğumda veya çalışma hayatında hastalık veya kaza nedeniyle işgücünün en az yüzde 60’ını kaybedenler de yoksulluk aylığı alıyorlar.

Eşinden boşanan ve nafaka hakkı bulunan vatandaşlar, fakirlik maaşı başvurusunda bulunamazlar.

Fakirlik maaşı başvurusu onaylandıktan sonra PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden aylık olarak alınabilir.

Eğer böyle bir geliri varsa, belirlenen muhtaç aylığı sınırından az olması gerekmektedir. 2022 yılı için muhtaç aylığı sınırı 1282 TL‘dir.

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2022

Muhtaçlık aylığı için başvurular başkanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğüne yapılır. Muhtaç aylığı başvuruları şahsi, posta yolu ve online olarak 3 şekilde yapılmaktadır. Vatandaşlar, fakirlik maaşı başvurularını evlerine en yakın Vakıflar Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek veya internet üzerinden şahsen yapabilirler. Online başvurular için, e-Devlet kapısına entegre olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü resmi web sitesine gitmeniz yeterlidir. Aynı zamanda ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ulaşamayan kişiler de gerekli belgeleri posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler.

Fakirlik maaşı başvurusunda bulunurken; T.C Kimlik numaralı kimlik kartının fotokopisi, hane halkının kimliğinin fotokopisi, güncel ikametgah belgesi, muhtarlık onayı ile alınmış bir ikamet belgesi, en az % 40 engelli olduğunu gösteren onaylı sağlık hizmetleri yönetim kurulundan alınan belge, aylık net gelir belgesi, SGK hizmet kaydı ve başvuru formu gerekmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaç aylığı başvuru yöntemleri:

İkamet ettiğiniz ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne giderek şahsi olarak başvurun uzu yapabilirsiniz.

uzu yapabilirsiniz. Posta yolu ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Vakıflar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Fakirlik Belgesi Başvurusu 2022

Muhtaç aylığı başvurusu VGM müdürlüklerine yapılır. Başvuru için VGM’ye muhtaçlık aylığı başvuru formu doldurulmalıdır. Başvuru formunda aşağıdaki bilgiler doldurulmalıdır. Yoksulluk aylığı almak isteyenler fakirlik belgesi almak zorundadır. İhtiyaç sahibi kişiler, ikamet ettikleri yerdeki muhtarlığa giderek yoksulluk belgesi başvurusunda bulunabilirler. Yoksulluk belgesi e-devlet üzerinden indirilip doldurulabilmesine rağmen, bu belgenin okul müdürü tarafından onaylanması ve imzalanması gerekmektedir.

Fakirlik belgesine sahip vatandaşlar; İhtiyaç sahibi muhtaçlık aylığının yanı sıra belediyeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kaymakamlar ve ülkemizde sosyal yardım sağlayan diğer tüm kurumlardan belgeleriyle yardım isteyebilirler.

Genel Müdürlüğünüzün muhtaç engelliler ile yetim çocuklara verdiği aylıktan faydalanmak istiyorum.

Aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik ederim. Muhtaçlık durumumda değişiklik olduğu takdirde bu

durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bildireceğim. Bildirmediğim tespit edildiği takdirde tarafıma yapılan

ödemeleri yasal faizi ile birlikte kurumunuza defaten ödeyeceğimi, gerçeğe aykırı belge ya da beyanım tespit

edilirse hakkımda yasal işlem başlatılmasını kabul ve taahhüt ederim.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

CEP TELEFONU : ……………………. EV TELEFONU : ………………..

MUHTACA AİT BİLGİLER

Muhtacın Adı Soyadı,

T.C Kimlik No,

Baba Adı,

İl/İlçe

Mahalle/ Köy,

Yazışma adresi

Üç sayfadan oluşan ”Aydınlatma Metnini Okudum ve Onaylıyorum” dedikten sonra sağlık verilerinin işlenmesi ve kullanılmasına dair dair açık rıza beyanı doldurulur. Bu şekilde başvuru formunu VGM şahsen ve e-posta yoluyla müracaat edilir.

Fakirlik Belgesi Nerelere Verilir?

Vatandaşlara verilen yoksulluk belgeleri nerelere verilir, onların yardımına; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şartlı eğitim, şartlı sağlık, hamilelik, doğum vb. yardımlarına; Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kuru gıda yardımı, burs yardımı, eğitim yardımı gibi yardımlara başvurabilirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü fakirlik maaşı başvuru formu şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurularda doldurmanız gerekmektedir. Engelli iseniz başvuru formuna özrünüzü gösteren sağlık raporunu fakirlik maaşı başvuru formuna eklemeniz gerekmektedir. Başvuru formunu tamamladığınızda Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsen ya da posta yolu ile gönderim yapabilirsiniz. Başvurunuz kısa süre içinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir.

Kişiler aynı zamanda fakirlik maaşı alabilirler. Vakıflar Genel Müdürlüğü Fakirlik maaşı geçtiğimiz yıl aylık olarak 1.125,67 TL verilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğünce desteklenen yardımlara buradan ulaşabilirsiniz.

Yoksulluk Belgesi Ne İşe Yarar?

Fakirlik belgesi alan vatandaşlar, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç kişilere dağıtılan fakirlik maaşına da başvurabilirler. Fakirlik belgesi ile ihtiyaç sahiplerinin alabilecekleri yardımlar:

Fakirlik maaşı

Gıda ve erzak yardımları

Giysi yardımı

Sosyal destek kartı yardımı

Eşya yardımı

Gebelik yardımı

Doğum yardımı

Yeni doğan bebek yardımı

Kömür ve odun yardımı

Şartlı eğitim ve şartlı sağlık yardımları

Öğrencilere burs bağlanması

Kırtasiye yardımı

Eğitim yardımları

Evde yaşlı bakım hizmeti yardımları

Engelli yardımları

Medikal malzeme ve tıbbi cihaz yardımları

Diğer yardımlar

Fakirlik belgesi alan kişiler bu yardım türlerinden öncelikli olarak yararlanabilirler.

Fakirlik Belgesi Başvuru Formu Nereden Alınır?

Fakirlik belgesi başvuru formu nereden alınır: Muhtarlıklar ve e-Devlet sistemi üzerinden başvuru formları temin edilebilir. Forma ulaşabilmek için e-devlet sistemine girilmesi gerekmektedir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra alt kısımdaki “Hizmetler” menüsüne tıklanır. Sosyal Güvenlik Kurumu bölümüne bu menü üzerinden girilmelidir. Ardından başvuru ve formlar bölümünde yoksulluk belgesi başvuru formu seçilir. Bu formun çıktısı alınarak doldurulmalı ve muhtarlığa bu şekilde verilmelidir.

Muhtaçlık aylığı 2022 yılında engelli ve yetim çocuklar için 1.282 TL’dir. Muhtaç aylığı %40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara ve yetimlere bağlanmaktadır.

Ülkemizde muhtaçlık aylığı için bilinen maaş 4 kişilik bir ailenin gıda ve mutfak masraflarını karşılayacak düzeydedir. 18 yaşından büyük olan engelli bireyler ve 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne ve babalara ve ayrıca, annesi ya da babası olmayan reşit olmayan yetim çocuklara muhtaçlık sınırı olan 1.282 TL‘nin altında olması durumunda aylık bağlanmaktadır.

Muhtaçlık aylığı aileden bir kişiye bağlanmaktadır. Ayrıca geliri düşük olan ailelerin ilk ve orta öğretim görmekte olan çocuklarına da eğitim yardımı yapılmaktadır. Başvuruları ise öğretim yılı başladığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde bölge müdürlüklerine yapılmaktadır.

Muhtaçlık Aylığı Nedir?

Muhtaçlık aylığı annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaç kişilere, başvuruda istenen tüm şartları sağlamaları halinde her ay düzenli bir şekilde bağlanan aylıktır.

Muhtaçlık Aylığı Kimlere Verilir?

Muhtaç aylığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından %40 engeli olan ve yetim olan çocuklara verilmektedir.

Muhtaç Aylığı Nereden Alınır?

Fakirlik maaşları PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden alınmaktadır. Başvurunuz değerlendirilip kabul edildikten sonra isminize bir hesap açılacaktır. İstediğiniz bankadan fakirlik maaşınızı almanız mümkün olacaktır.

Muhtaç Aylığı Başvurusu Nereye Yapılır?

Muhtaçlık aylığı başvuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Fakirlik ve Muhtaçlık belgeleri olan vatandaşlar, il ve ilçe Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla muhtaç aylığı başvurusu yapabilirler.

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Formu Nereden Alınır?

Fakirlik (Muhtaçlık) Belgesi Formu alım noktaları muhtarlıklar ve e-devlet sistemidir.

Muhtaçlık Aylığı Neden Kesilir?

Yoksulluk maaşı alanların vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek veya kız çocuğun 18, örgün lise ve dengi öğrenimde 20, örgün yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya rayiç değerinin bu yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinin tespitini takip eden ay başından itibaren aylıkları kesilir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı Sorgulaması Nasıl Yapılır?