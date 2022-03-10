Fakirlik Aylığı (Muhtaçlık Maaşı) Başvuru ve Şartları 2022 BAŞVURU EKRANI

2022 fakirlik aylığı başvuru ve şartları, Fakirlik Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?, muhtaçlık aylığı başvurusu, Fakirlik Aylığı Şartları Neler?, Pek çok annesi ve babası olmayan yetim ve en az %40 ve üzeri oranda engelli olan vatandaşlar durumları sebebi ile çalışamamakta ve geçimini sağlayamamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü engelli ve yetim durumda olan vatandaşlar için muhtaçlık aylığı vermektedir.

Birçok yetim ve engelli vatandaş 2022 fakirlik aylığı başvuru ve şartlarını merak etmektedir. Muhtaçlık aylığı herkese verilmeyen bir yardım parasıdır. Bu sebeple başvuruda bulunacak kişilerin gerekli şartları sağlaması gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Başkanlığı tarafından verilecek olan muhtaçlık maaşı için gerekli şartların sağlanmaması halinde kişilerin başvuruları geçerli sayılmayacaktır.

Kişilerin başvuru yapmadan önce Vakıflar Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan ve yazımızda belirtmiş olduğumuz kriterleri sağlıyor olmaları gerekmektedir. Fakirlik aylığı başvurusu, şartları ve maaş ücretleri hakkında detaylı bilgiyi bu yazımız kapsamında incelemiş bulunmaktayız.

Fakirlik Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kendi paralarını kazanamayacak durumda müşkül olan kişiler muhtaçlık aylığı için başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını merak etmektedir. Muhtaçlık aylığı alacak kişiler başvurularını başkanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yapılmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık aylığı başvurusu için, başvuru üç yol ile yapılabilmektedir,

Yaşamış olduğunuz ilin bağlı bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne şahsen giderek başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PTT şubeleri üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne posta göndererek başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi web sayfası üzerinden başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Muhtaçlık aylığı alacak kişilerin belirtilen şartları yerine getirmesi halinde başvuru işlemlerini başlatabilirler. Başvuru müracaat noktalarında muhtaçlık aylığı başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunu şu adımlarla doldurmalısınız,

Muhtaçlık aylığı başvuru formu üzerinde yer alan bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Başvuru yapacak kişi engelli ise muhtaçlık aylığı başvuru formuna kişinin özür durumunu belirtilen sağlık raporunun başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

Kişinin engel durumu bulunmuyorsa bu eklemeyi yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Muhtaçlık aylığı başvuru formunu eksiksiz olarak, sizden istenen bilgileri doğru olarak doldurmanız halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bizzat, posta yolu ile ve Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sayfası üzerinden müracaat işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet sistemi üzerinden fakirlik maaşı başvurusu

Tarayıcınız üzerinden e-devlet sistemi sayfasını açın.

Kimlik doğrulama işlemini, kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girerek gerçekleştirin.

Ana sayfa üzerinde yer alan arama motoruna Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu yazarak aratın.

Açılacak olan başvuru formu üzerinde sizden istenen tüm bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmanız gerekmektedir.

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu formunu doldurmanız halinde, gerekli görülmesi halinde kişilere maaş bağlanacaktır.

Fakirlik Aylığı Şartları Neler?

Kişilerin muhtaçlık aylığına başvuru yapabilmeleri için gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kişilerin bu şartları sağlaması halinde, muhtaçlık aylığı bağlanmaktadır.

Söz konusu fakir aylığı hususları ise şunlardır,

Başvuru yapacak çocukların öksüz ya da yetim olarak görünerek, yardıma muhtaç olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak engellilerin %40 ve üzeri özür durumlarının bulunması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin hiçbir sosyal güvencelerinin olmaması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin herhangi bir geliri ya da aylığının bulunmaması gerekmektedir.

Muhtaçlık başvurusu yapacak kişilerin aile içinde yer alan fertlerin toplamı üzerinden gelir durum tespiti yapılır. Aile fertlerinin gelirinin olmaması ya da toplam gelirin belirlenen yoksulluk sınırının altında olması gerekmektedir.

Hane içi kişi başına düşen aylık gelir asgari ücret üzerinden hesaplanmasında, ücretin üçte ikisinden az olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin mahkeme kararı ile ya da kanun maddelerince bakım altına alınmamış olması gerekmektedir.

Başvuru yapacak kişilerin taşınır ya da taşınmaz malın bulunmaması, bulunması durumunda taşınır ya da taşınamaz malın muhtaçlık aylığından daha az gelirde olması gerekmektedir.

Yetim erkek çocukları lise okuyorsa 18 yaşına kadar, üniversite okuyor ise 25 yaşına kadar muhtaçlık aylığı almaktadırlar.

Kişilerin eşlerinden boşanmaları halinde ve nafaka aylığı alan kişiler fakirlik maaşı alamazlar, başvuruda bulunamazlar.

2022 Fakirlik aylığı başvuru ve şartlarını belirtilen hususlar kapsamında incelenmektedir. Kişilerin bu sayılan şartları yerine getirmesi halinde kişilere muhtaçlık aylığı bağlanmaktadır. Kişilerin bu şartları sağlamaması halinde, muhtaçlık aylığı bağlanmamaktadır.

Fakirlik Aylığı Yaş Sınırı Var Mı?

Muhtaçlık aylığı alabilmek ve müracaat işlemlerinin sonuçlanması ile kişilerin muhtaçlık aylığı alabilmeleri için yaş sınırları bulunmaktadır.

Söz konusu yaş sınırları ise şunlardır,

Muhtaçlık aylığı alan yetim erkek çocuk lise okuyorsa, 18 yaşına kadar muhtaçlık aylığı almaya devam eder.

Muhtaçlık aylığı alan yetim çocuk üniversite okuyorsa, 25 yaşına kadar muhtaçlık aylığı almaya devam eder.

Muhtaçlık maaşı alan kişilerin birbirini takip eden 3 ay içerisinde, muhtaçlık maaşlarını çekmemeleri halinde, kişilere verilen muhtaçlık maaşı kesilir.

Fakirlik Aylığı Evrakları Neler?

Muhtaçlık aylığı başvurusu işlemi gerçekleştirecek olan kişiler için başvuru süresince Vakıflar Genle Müdürlüğü tarafından istenen bazı belgeler bulunmaktadır. Kişilerin başvuru işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan belgeler ise şunlardır,

Muhtaç Aylığı Başvuru formu,

Muhtaç aylığı alan kişi Yoklama Belgesi,

Engelliler için özür durumunu belgeleyen, sağlık kurulu raporu.

Kişilerin bu belgeleri eksiksiz olarak doldurması ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bizzat giderek ya da resmi web sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Kişiler söz konusu belgeleri ise şu adresler üzerinden indirebilirler,

Muhtaç Aylığı Başvuru formu kapsamında engelli kişiler: İçin Formu İndirin

Muhtaç Aylığı Başvuru formu kapsamında yetim kişiler: İçin Formu İndirin

Muhtaç aylığı alan kişi Yoklama Belgesi alacak kişiler: İçin Formu İndirin

Muhtaç aylığı alacak kişiler belirtilen söz konusu başvuru formları linklerine tıklayarak formları indirebilir, muhtaçlık başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

2022 Fakirlik (Muhtaçlık) Aylığı Ne Kadar?

Kişilerin muhtaçlık başvurusunda bulunmasının ardından, muhtaçlık durum tespitinin yapılması ile kişilere aylık bağlanmaktadır. Muhtaçlık aylığı alacak kişiler 2022 yılı içerisinde maaşların ne kadar olacağını ise merak etmektedir. 2022 yılı muhtaçlık aylığı 1,282 TL olarak muhtaç kişilere verilmektedir.

Muhtaçlık aylığı için gerekli şartları sağlayan, yetim ya da engel durumu olan kendine bakamayacak halde olan kişiler için ödenen bu maaşı çekmek için PTT şubeleri ya da Ziraat Bankası şubeleri üzerinden sağlanmaktadır.

Fakirlik Aylığı Nereye Yatar?

Muhtaçlık aylığı için başvuruda bulunan kişilerin, başvurularının onaylanması halinde kişilere aylık olarak maaş yatmaktadır. Kişiler muhtaçlık aylığı ödemelerini nereden alacaklarını merak etmektedir. Gerekli şartları sağlayan ve muhtaçlık maaşı alabilecek kişilere, PTT şubeleri üzerinden ve Ziraat Bankası üzerinden kişilerin adlarına hesap açılacaktır. Kişiler açılan bu hesaba göre yönlendirmeleri ile istedikleri banka üzerinden muhtaçlık maaşlarını çekebileceklerdir.

Fakirlik Aylığı Ne Zaman Yatar?

Kişilerin muhtaçlık aylığı başvuru işlemlerini tamamlamalarının ve muhtaçlık başvuru sonuçlarına onay verilmesi halinde, kişiler maaşlarının ne zaman yatacağını merak etmektedir. Pek çok engelli ve yetim durumda olan kişiler için ödenecek olan bu ücretler, kişiler için güvence olmakla birlikte, çok büyük de destek sağlamaktadır.

Kişilerin başvuru işlemlerini tamamlamalarının ardından muhtaçlık maaşları, başvurunun onay verilmesinden sonraki takip eden ayın ilk haftası içerisinde yatmaktadır. Kişiler PTT şubeleri üzerinden ya da Ziraat Bankası üzerinden hesap açmaları halinde anlaşmış oldukları herhangi bir banka üzerinden muhtaçlık maaş ödemelerini çekebilirler.

Fakirlik Aylığı Kimlere Verilir?

Pek çok kişi muhtaçlık aylığı almayı ve kimlerin muhtaçlık aylığı alabileceğini merak etmektedir. Muhtaçlık aylığı herkese verilmeyen, gerekli şartlar arayan bir yardım maaşıdır. Peki, kimler muhtaçlık aylığı alabilir, muhtaçlık aylığı alabilecek kişilerde bulunması gereken durumlar nelerdir diye merak edenler için,

Annesi ve babasını kaybetmiş yetim durumda olan çocuklara ve %40 üzeri engel durumu bulunan kişilere muhtaçlık maaşı bağlanır. Muhtaçlık maaşı alabilecek kişilerde gözetilen bazı kriterler bulunmaktadır bunlar ise şöyledir,

Müşkül durumda olan çocuğun anne ya da babasının vefat etmiş olması halinde yetim ve öksüz çocuklara verilmektedir.

Muhtaçlık maaşı alacak çocuğun anne ya da babasının şehit olmuş olmasına bakılmaktadır.

Muhtaçlık maaşı almak isteyen çocukların anne ve babasının birlikte yaşayıp yaşamadığı ya da ayrı olup olmadığı durumuna bakılmaktadır.

Boşanmış olan anne babadan birinin nafaka ödeyip ödemediği durumuna bakılmaktadır.

Sosyal güvencesi ve bir gelir durumu olup olmadığına bakılmaktadır,

%40, %59, %60 ve %80 oranında engel durumu olan kişilere muhtaçlık maaşı verilmektedir.

Bakım ve yardım parası alınıp alınmadığına bakılmaktadır.

Başvuruda bulunacak kişinin aylık gelir durumunun ne kadar olduğuna bakılmaktadır.

Engel durumu bulunan kişilerin bekâr ya da evli olma durumuna bakılmaktadır.

Kişilerin evde bakım parası alıyor olup olmadığı gibi durumlar göz önünde bulundurularak başvurular değerlendirilmektedir.

Fakirlik Aylığı Ne Zaman Kesilir?

Muhtaçlık aylığı alan müşkül durumda bulunan kişilerin ödeneklerinin kesilme durumu bulunup bulunmadığını merak etmektelerdir.

Muhtaçlık maaşının kesilme durumları ise şu şekilde gerçekleşmektedir,

Muhtaçlık aylığı alan erkek çocuklarına lise dönemi kapsamında 18 yaşına gelinceye kadar muhtaçlık maaşı verilmektedir. Lise dönemi biten ve 18 yaşını dolduran erkek çocuklarının muhtaçlık maaşları bu süre kapsamı dolunca kesilir.

Muhtaçlık aylığı alan erkek çocuklarına üniversite dönemi kapsamında ise 25 yaşına gelinceye kadar muhtaçlık maaşı verilmektedir. Erkeklerin üniversite dönemlerinin bitmesi ve 25 yaşını doldurmaları halinde muhtaçlık maaşları kesilecektir.

Muhtaçlık maaşı alan kişilerin ödemelerini birbirini takip eden 3 aylık süre kapsamında çekmemeleri halinde ise muhtaçlık maaşları kesilecektir.

Söz konusu sürelerin dolması halinde kişilere ödenen muhtaçlık maaşları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kesilerek ödemeler yapılmayacaktır.

E-Devlet Fakirlik Aylığı Sorgulama

Yetim ve engel durumu bulunan vatandaşlar için ödenmekte olan muhtaçlık aylığı almak için başvuruda bulunan kişiler, muhtaçlık aylığı sorgusu işlemleri ile maaş almaya hak kazanıp kazanmadıklarına ya da ne kadar maaş bağlanacağı gibi sorguların nereden yapılacağını merak etmektedirler.

Yetim ve engel durumu bulunan vatandaşlar için sorgulama türleri ise şöyledir,

E-devlet sistemi üzerinden muhtaçlık maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden muhtaçlık aylığı sorgusu yapabilirsiniz.

Fakirlik Maaşı Sorgula

Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım sorgulaması için 0312 415 50 00 numaralı hattı arayarak muhtaçlık aylığı sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru işlemlerinizin ardından, başvuru kapsamında herhangi bir engelin bulunmaması halinde muhtaçlık maaşınız düzenli olarak her ay hesabınıza yatırılacaktır.

Bu yazı kapsamında engelli ve yetim durumda olan kişiler için fakirlik aylığı başvuru ve şartları 2022 yılı kapsamında incelenmiştir. Engelli ve yetim durumda bulunan geçimlerini sağlayamayacak ve çalışma durumları bulunamayan kişiler için ödenmekte olan bu muhtaçlık maaşı için başvuru işlemleri detaylı olarak anlatılmıştır.

Kimlerin hangi durumlar kapsamında muhtaçlık maaşı alacağı ve hangi durumlar kapsamında muhtaçlık maaşı alamayacağı detayları ile incelenmiştir. Kişilerin bu adımları takip ederek ilgili kuruma belirtilen başvuru formları ile müracaat etmeleri işlemlerinin sorunsuz olarak tamamlanmasını sağlayacaktır.

Fakirlik Maaşı Kimlere Verilir ?

Muhtaç aylığı başvuru şartları ve fakirlik maaşının yoğun olarak verildiği kişiler, aşağıda tüm özellikleriyle belirtilmiştir:

Fakirlik maaşı başvurusu yapmak isteyen kişilerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye sınırları içerisinde yaşamını sürdürmesi gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişiler ve yabancı ülkede yaşamını devam ettiren vatandaşlar, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanamazlar.

Engelli kategorisinde muhtaç aylığı ödemesi talep eden kişilerin, en az %40 oranında engelli raporuna sahip olması gerekmektedir.

Engelli raporunun, muhtaç aylığı başvurusu yapılan süre içerisinde geçerliliğini koruması ve kişilerin engel halinin devam etmesi aranan temel şartlar arasında yer almaktadır.

Fakirlik maaşı ödemelerinden faydalanmak için herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmamak gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı olarak çalışan kişiler, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanamazlar.

Kişiler adına, herhangi bir gelir ya da aylığın bulunmaması gerekir. Kişilerin yeterli miktarda maaş ya da gelire sahip olması durumunda, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanma hakkı ortadan kalkacaktır.

Kişilerin Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamında, herhangi bir aylığa bağlanmaması ve düzenli ödenek almaması şart koşulmuştur. Devlet tarafından düzenli maaşa bağlanan kişiler, muhtaç aylığı başvurusu yapamazlar.

65 yaş üzerindeki vatandaşlar, 3 ayda bir düzenli maaş almaları sebebiyle, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanamazlar.

Kişilerin mahkeme kararınca vesayet altına alınması ve kendilerine vasi tayin edilmesi durumunda, muhtaç aylığı ödeneklerinden faydalanılması söz konusu değildir.

Kişilerin gelir elde etmesini sağlayan herhangi bir taşınır ya da taşınmaz mülklere sahip olması durumunda, muhtaç aylığı ödenekleri kişiler adına verilmemektedir.

Muhtaç aylığı ödenekleri için muhtarlık üzerinden fakirlik belgesi alınmalıdır. Alınan fakirlik belgesinin güncelliğini koruması, ödeneklerden faydalanmak için belirlenen en temel şartlar arasındadır.

Muhtaç aylığı başvurusu yapan kişilerin ve yaşadıkları hane halkına ait gelirlerin toplam değeri, kişi başına asgari ücretin 3/2’sinden fazla olmayacak şekilde dağılması gerekmektedir. Aylık gelirin belirtilen orandan fazla olması durumunda, kişiler adına muhtaç aylığı ödemeleri yapılmayacaktır.

Kişilerin maddi gelir düzeyinin hesaplanması için gelir testi uygulaması yapılmaktadır. Güncel gelir testindeki verilerde, kişi başına düşen aylık gelirin, asgari ücretin 3/2’si değerinde olmasına dikkat edilmelidir.

Yukarıda belirtilen kriterlere uyum sağlayan vatandaşlar, 2022 yılı için belirlenen muhtaçlık aylıklarından faydalanabilirler. Muhtaç aylığı ödemeleri, yukarıdaki şartların bir ya da birkaç tanesinin ihlal edilmesi durumunda kesintiye uğramaktadır.

Muhtaç Aylığı Başvurusu Nasıl Değerlendirilir ?

Fakirlik maaşı başvuru değerlendirmesi için belirlenen kriterler, kişilerin ödeneklere uygun olup olmadığına dair sonuçlar verecektir. Muhtaç aylığı başvuru sonuçlarını doğrudan etkileyen değerlendirme ölçütleri, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

Çocuklar adına yapılan muhtaç aylığı başvurularında, çocukların anne ve babasının sağ olup olmadığı dikkate alınmaktadır.

Çocukların anne ya da babalarından herhangi birinin şehit olup olmadığına dikkat edilmektedir.

Aile üyelerinin bir arada yaşayıp yaşamadığı dikkate alınmaktadır.

Anne ve babanın ayrı olması durumunda, nafaka ödemesinin varlığı sorgulanmaktadır.

Başvuru yapan kişilerin, herhangi bir sosyal güvenceye sahip olup olmadığı dikkate alınmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında çalışan kişiler, aylık gelir bakımından değerlendirilmektedir.

Aylık toplam gelirin tutarı ve bu gelirin, hane halkına göre dağılımları değerlendirilmektedir.

Muhtaç aylığı başvurusu yapan kişilerin, herhangi bir kurum ya da kuruluştan destek alıp almadığı değerlendirilmektedir.

Kişiler için evde bakım parası ödemesi yapılıp yapılmadığı, muhtaç aylığı başvurusunun sonucunu doğrudan etkilemektedir.

Engelli kategorisinde yer alan kişilerin en raporunda, %40 ve %59 arasında olunması, %60 ila %79 arası olunması ve %80 üzerine çıkılması gibi etkenler, muhtaç aylığı başvuru sonucunu doğrudan etkilemektedir.

Muhtaç Aylığı Başvurusunda İstenen Evraklar Nelerdir?

Fakirlik maaşı başvuru evrakları , Vakıflar Genel Müdürlüğü kapsamında revize edilmektedir. Kişilerin durumuna ve niteliklerine bağlı olarak, muhtaç aylığı başvurusu için gerekli görülen evrakların haricinde, ek belge talebi de oluşturulmaktadır:

Muhtaç aylığı başvurusu yapan kişiye ait kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi

Kişilerin bakmakla yükümlü olduğu hane halkına ait kimlik belgesi fotokopileri

Engelli olan kişilere ait %40 üzeri engel raporu

Kişilerin herhangi bir taşınır ya da taşınmaza sahip olmadığını gösteren mülkiyet belgesi

Kişilerin sağlık problemlerini belirten güncel sağlık raporu

Muhtaç aylığı başvuru dilekçesi

Muhtarlıklardan temin edilen fakirlik belgesi

İkametgâh belgesi

Hane içinde eğitim gören çocuklara ait öğrenci belgesi

Hane içinde sağlık sorunu yaşayan kişilere ait sağlık raporları

Kirada oturulması durumunda kira sözleşmesi

Gelir belgesi

Gelir testi evraklar

Yukarıda sıralanan evrakların haricinde, Vakıflar Genel müdürlüğü kapsamında kişilerden ek belgeler talep edilebilir. Talep edilecek belgelerin tamamı, kurum tarafından kişilere bildirilmektedir.

Muhtaç Aylığını Kim Verir?

Muhtaç aylığını veren kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü’dür. Buraya yapılan başvurularda, kişiler belirli evraklar getirmekle yükümlüdür. Böylece kişinin muhtaçlığının belgelenmesi sağlanmaktadır.

Muhtaç Maaşına Ek Yardımlar Nelerdir?

Muhtaç maaşı alan kişiye ek olarak verilebilecek destekler şu şekilde sıralanabilir:

Barınma

Giyinme

Yiyecek yardımı

Erzak Yardımı

Kira

Okul yardımı

Yakacak yardımı

Muhtaçlık aylığı alan kişiler, bu aylıkla aileyi idare edemeyecektir. Bu nedenle bu kişilere, aylığa ek olarak farklı destekler de sunulur. Sunulan destekler kapsamında kişilerin, özellikle ailedeki çocukların gelişimi için gereklidir.

Muhtaç Maaşı Alımında Öncelikli Kişiler Kimlerdir?

Muhtaç maaşının alınması sırasında öncelik sağlanan kişiler şunlardır:

18 yaş altında engelli bireye sahip olan aileler

Şehit ya da gazi yakınları

Evde para kazanan kişiyi kaybeden aileler

Boşanmış ya da eşini kaybetmiş annelerin olduğu aileler

Sosyal güvencesi bulunmayan yaşlıların bulunduğu aileler

Okula giden çocukların olduğu aileler

Aile içinde bakmakla yükümlü bulunulan kişilerin var olduğu aileler

Okul masraflarını karşılayamaması sebebiyle çocuklarını okuldan almak zorunda kalmış aileler

Muhtaçlık Maaşı Alamayacak Kişiler Kimlerdir?

Muhtarlık maaşı alınması mümkün olmayan kişiler şu şekildedir: