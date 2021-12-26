Faize karşı olduğunu bir kez daha dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, faizin zenginleri daha zengin fakirleri daha fakir yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan burada katılımcılara hitap ederek gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ MODEL GÜÇLÜ ALTYAPYA SAHİP"

Ekonomideki son gelişmeleri ele alarak faize karşı olduğunun bir kez daha altını çizen Erdoğan, faizin zenginleri daha zengin fakirleri daha fakir yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin küresel krizler karşısındaki dayanıklılığının gerisinde ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının bulunduğunu örnekleri ile izah etmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı bu güçlü altyapı üzerine inşa ettiğimizi, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokma hedefinin hayal değil bir el uzatımı mesafeye kadar yaklaşmış bir hakikat olduğunu vurgulamalıyız.

"FİNANS TUZAKLARI İLE EKONOMİMİZİ ÇÖKERTME OYUNLARI..."

Son yıllarda artan sosyal ve siyasi kaos çıkarma denemelerinin, terör örgütleri üzerimize salarak huzurumuzu bozma, sınırlarımızı taciz etme gayretlerinin, FETÖ ihanet çetesi ile ülkemizi ele geçirme girişimlerinin, finans tuzakları ile ekonomimizi çökertme oyunlarının Türkiye’yi işte bu hedeflerinden uzaklaştırma gayesi taşıdığını tekrar tekrar anlatmalıyız.

"FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR"

Faiz ve kur tartışmaları üzerinden yaşanan son gelişmelerin de bu tablonun bir parçası olduğunu ama Türkiye’nin hedeflerine ulaşacak güce sahip olduğunu söylemeliyiz. Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız." dedi.