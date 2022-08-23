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Faik Öztrak: Adayı 6'lı masa belirleyecek

İyi Parti ve Zafer Partisi'nde cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adı dillendirilirken CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, adayı 6'lı masanın belirleyeceğini söyledi.

Faik Öztrak: Adayı 6'lı masa belirleyecek
Kamusaati
Kamusaati
23 Ağustos 2022 Salı 00:20

Muhalefette genel seçimlere bir yıldan kısa bir süre kala adaylık tartışmaları alevlendi.

İyi Parti kanadında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldığı programda, sahada en çok Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adının aday olarak dillendirildiğini açıkladı.

Diğer yandan İyi Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ da 6'lı masaya Yavaş'ı aday göstermeleri yönünde çağrı yaptı.

Yavaş'ın ismi sık sık dile getirilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak burada gündemi değerlendirirken soruları da yanıtladı.

"Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6’lı masada belirlenecektir"

CHP Sözcüsü'ne son 6'lı masa toplantısından da cumhurbaşkanı adayı isminin çıkmaması soruldu.

Muhalif seçmende rahatsızlığa neden olan bu belirsizliğe karşı Öztrak, gösterecekleri adayın 13. cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

Öztrak, “Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanımız olarak seçilmiştir. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6’lı masada belirlenecektir. Hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır” diye konuştu.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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