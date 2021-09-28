Fahrettin Koca: TURKOVAC'la beraber tercih hakkı sunulacak

Bakan Fahrettin Koca, gazetecilerin sorusu üzerine önümüzdeki aylarda kullanılmaya başlanacak yerli aşı sonrasındaki planlamayı anlattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'nin yerli aşısı 'TURKOVAC'ın önümüzdeki aylarda devreye gireceğini duyurdu.

AŞI PLANLAMASINI AÇIKLADI: TERCİHE BAĞLI OLACAK

Bunun üzerine Bakan Koca'ya, "TURKOVAC aşısının devreye girmesiyle aşı planlaması nasıl olacak?" sorusu yöneltildi.

Koca ise soruya "Bu noktada yine herkese aşı tercih hakkı sunulacak." yanıtını verdi.

Türk vatandaşlarına dünyada birçok ülkede olmadığı şekilde hem MRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle elde edilen inaktif aşı seçeneğini önerdiklerini anlatan Koca, yurt dışından gelen aşılara ilave olarak yerli aşıyla da bir alternatif daha sunacaklarını, kim hangi aşıyı tercih ederse onun uygulanacağını dile getirdi.

"GEREKİRSE AYAKLARINA GİDECEĞİZ"

Son günlerde aşı karşıtlarının yaptığı eylemlere ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, "Bu toplumun aşıyla ilgili sorununun olmadığını düşünüyorum. Aşının olunmaması değil en fazla hangi aşı tercih edilmeli bu konuşulabilir. Aşı olmama durumunu bu toplum bugüne kadar gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyla aşılama yapan bir toplumuz. Aşısını erteleyenlerimiz olmuş olabilir. Gerekirse ayaklarına giderek bu aşıyı yapmalarını kolaylaştıracağız." diye konuştu.

Üçüncü doz aşı için Sinovac ve TURKOVAC'ın karşılaştırıldığı araştırmanın sonuçları da sorulan Koca, bilim adamlarının sonuçlar üzerindeki değerlendirmelerinin devam ettiğini aktardı.