Fahrettin Koca Sağlık bakanımızdan: vaka sayısı bugün hızla arttı

Corona virüsü sayısı kaç oldu? Türkiyedeki corona virüsü vaka sayısı,17 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU

Son dakika.. Son dakika..

Sağlık bakanımız 23,52 16 mart gece saatlerinde yaptığı açıklama da vaka sayısının tam 47 'ye çıktığını açıkladı..

Vaka sayısı malesef ülkemizde gün geçtikçe artıyor..Analiz sonuçlarına göre vaka sayısı 47'ye yükseldi..!

KAMUSAATI.COM'DAN ÖNEMLİ UYARI: LÜTFEN GÜVENİLİR KAYNAKLAR DIŞINDA YA DA BAKANLIĞIMIZIN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR DIŞINDA YAPILAN YANILTICI AÇIKLAMALARA İNANMAYINIZ, VE SAĞLIK BAKANLIĞININ HER ÖNERİSİNE ÖNEMLE UYUNUZ...UNUTMAYINIZ BU BİR SALGIN HASTALIKTIR.KENDİNİZİ KORUYUNUZ.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü Ülkemizde

Bakanımız Koca,bütün önlemlerin ciddiyetle alındığını,halkımızın endişeye ya da paniğe kapılmamasını şiddetle önerdi.Ayrıca Korona Vakasına yakalanan vatandaşlarımızdan solunum sıkıntısı çekenlerin olduğunu bildirdi.Lütfen teması azaltın,sağlık bakanlığının önerilerine dikkatle uyun.

Eğer herhangi bir şüpheniz varsa ALO 184 'ü arayıp derhal acil yardım talep ediniz.

VATANDAŞLARIMIZ DIŞARI ÇIKMASIN

Can kaybı şu ana kadar yaşanmadı ancak bu yaşanmayacağı anlamına gelmez dedi.Ancak solunum sıkıntısı çeken vakalar var.Fahrettin Koca,vatandaşlarımız acil bir durum olmadığı sürece ve mümkünse dışarı çıkmamaları önerdi.

YURTDISINDAN GELEN VATANDAŞLARA FAHRETTİN KOCA'DAN UYARI:

Lütfen gelecek olan vatandaşlarımız virüs tehlikesinin atlatılmasından sonra ziyaretlerine başlasınlar.Korona virüsü dünyayı tehdit eden bir durum oldu.Lütfen bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını önerdi.

Vakaların artması ile birlikte vatandaşımızlarda mutlaka bir endişe olacaktır ancak lütfen paniğe kapılmayınız,bakanlığın önerilerini dinleyiniz.Açıklamalara bakıldığında vaka sayısının daha da yükseleceğini biliyoruz.Şükür ki şuanda ülkemizde ölüm yaşanmadı.Ancak bu beklenen bir salgındı zaten.Beklenen bir şey den kaçmıyoruz.Corona virüsü ülkede tüm dünya da görüldü,binlerce insanın canını aldı.

Ülkemizde de ciddi vakalara rastlayacağımız kesin, ancak şuan her şey kontrol altında.

kaynak: kamusaaati.com