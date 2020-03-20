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Fahrettin Koca Sağlık bakanımızdan: Malesef vaka ve ölüm sayımız arttı!

Türkiye de corona virüsünden kaç kişi öldü 20 mart 2020 cuma

Fahrettin Koca Sağlık bakanımızdan: Malesef vaka ve ölüm sayımız arttı!
20 Mart 2020 Cuma 23:40

İşte Fahrettin Koca'nın saat 23,15 de yaptığı açıklama:

Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.

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