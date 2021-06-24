Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşılarıyla birlikte salgından tamamen kurtulacağımızı söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplandı.

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantısının gündeminde Aşı tedariği ve aşılama planı vardı.

"SALGINDAN YAKIN ZAMANDA KURTULACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplantı sonrası kameraların karşısına geçti.

Bakan Koca, aşılamadaki hızımızın altını çizerek, salgından yakın zamanda kurtulacağımızı söyledi.

"ZAFERDEN EMİN VE YAKINIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Salgını aşıyla aşacağız demiştik. Zaferden emin ve yakınız ama temkinliyiz. Aşı ile salgından tamamen kurtulmanın eşiğindeyiz. Salgın süresince yaklaşık 50 bin insanımızı kaybettik. Kalp krizi teşhisleri salgın döneminde yüzde 56 azalmasına rağmen kalp krizine bağlı ölümler yüzde 10'dan fazla artış gösterdi."

"ALDIĞIMIZ TEDBİRLER BİZE 3 AY KAZANDIRDI"

Bakan Koca'nın diğer açıklamaları ise şöyle:

"Hiç tanımadığımız bu yeni düşmana büyük kayıplar verdik. Ülkemizde salgın boyunca alt yapı sorunu yaşamadık. Bilimin yolunu inceledik ve güncel bilimsel uygulamaları uyguladık.

Bu aşamada aldığımız tedbirler 3 ay kazandırdı bize. İkinci bölüm ise tanımadığımız bu düşmandan nasıl korunacağımızı öğrenmekle uğraşma dönemiydi.

Bu dönemde salgın yönetimi ve çalışma rehberleriyle salgın döneminde kontrollü sosyal hayatın nasıl olabileceğine odaklandık. Bu dönemde dijital altyapımız çok hızlı sonuç almamızı sağladı.

Dördüncü bölüm ise aşılama programımızın başladığı, salgının gerileyip insanlığın ve bilimin kazanmaya başladığı aşama. Şu an bu aşamadayız ve salgının kısa sürede biteceğine inancım tam.

Covid-19 ölümlerini DSÖ’nün belirlediği kriterlere göre tespit edip 50 bin kaybımız var derken en az bir bu kadar vatandaşımızı daha kaybettik.

"DÜNYADA 10 MİLYONUN ÜZERİNDE ÖLÜM YAŞANDI"

Bugün küresel ölçekte en az 3.9 milyon insan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti ancak doğrulanmamış vakalar ve dolaylı nedenlerle 10 milyonun üzerinde ölüm de Covid-19 ve onun yıkıcı etkisi olduğu değerlendiriliyor.

Gelecek 3 yıl boyunca hastalığı geçirmiş kişilerde ne tür yan rahatsızlıklar çıkacağı tespit edilemese de mevcut ölümlerin 3-4 katı kadar daha kayıp beklendiği belirtilmektedir.

Hastalığı geçirdikten ve tamamen iyileştikten 45 gün sonrasında yaşanan ölüm olaylarını incelediğimizde özellikle 65 yaş üzeri grupta vefat sayılarının 2 kattan fazla arttığını tespit ettik."

AŞILAMADA SON DURUM

"Şu ana kadar bize Sinovac aşısının 100 milyon dozu gelmesi gerekiyordu, en geç nisan sonunda. Şu ana kadar gelen aşı miktarı 34 milyon.

BioNTech 4.5 milyon gelmişti mart sonuna kadar. Devamında, haziranda 30 milyon doz aşının gelmesi şeklinde sözleşme yapmıştık, eylül sonuyla 120 milyon. Bu 30 milyondan 20 milyon aşı şu ana kadar gelmiş oldu.

Pazartesi ve salı 5 milyon daha gelmiş olacak. Belki 30 milyona tamamlanmış olması temmuzun ilk 3-4 günü içerisinde olabilir.

Uğur Hoca da bu noktada hassasiyetle üzerinde durmaya gayret ediyor. 30 milyonun tamamlandıktan sonra ülkemize gelişinin daha iyi olabileceğini, ben başta olmak üzere sorumuzun aşı olacağını, aşı gündeminden çıkmak için 30 milyon aşıdan sonra daha çok üretim ve ar-ge olmak üzere başka konuları konuşmak üzere sağlıklı olacağını söyledim. Kendileri de sanırım bayramdan sonra gelmiş olacak. Sputnik’ten de 400 bin doz geldi, testleri yapılıyor.

Rapiel doz etik kurulundan geçti. Sinovac, Biontech ve Turkovac aşımızı yapmak üzere bir çalışma başlatıldı. Aşının etkinliğiyle ilgili çalışma yayına hazır hale getirilme noktasına geldi.

Ama ben önden şunu söyleyebilirim: Yaş arttıkça, ek hastalık arttıkça koruyuculuğun giderek azaldığını görüyoruz. Ama genç yaş grubunda ek hastalığı olmayan kişilerde bu koruyuculuk çok daha yüksek."

PCR TESTİ

"Şu an Hindistan gibi, Brezilya, Güney Afrika, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelere 14 gün olarak karantina uyguluyoruz. 1 Temmuz itibarıyla biraz daha detaylandırmış olacağız. Belki bazı ülkelere yasak koymak gerekebilir. Yurt dışından gelen Rusya'dan gelenler dahil olmak üzere 72 saatte PCR mutlak istiyoruz. Herkesin, özellikle yurt dışından gelenlerle ilgili yaygın bir şekilde örneklem yöntemiyle PCR çalışıyoruz. Bu örneklemle birlikte, yani geldiği ülkeden bize gösterilen PCR ve antijen sonucu dışında bizim örneklem yöntemiyle yaygın yaptığımız testlerle bir artış oranı giderek kötüye doğru oranların arttığını hissettiğimizde gereken yapılmış olur. Bu konuda hassas ve titiz çalışıyoruz."