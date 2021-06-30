Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama

Aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş ilginç bir işten atılma davası ile karşı karşıya kaldı. İş arkadaşının konuşmasını izinsiz olarak kayıt altına alan bir çalışan, tazminatsız olarak işten atıldı. Konu yargıya taşındı. İşte ilginç olayın ayrıntıları: