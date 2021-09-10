Fahrettin Koca: Ağrı da mavi illerimiz arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı ilinin yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla maviye döndüğünü, turuncu ve sarı risk grubunda sadece 14 ilin kaldığını açıkladı.

Koronavirüs hakkında güncel durumları Twitter hesabıdan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Vatandaşlara her seferinde aşı çağrısında bulunun Koca, Ağrı ili hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ağrı'nın ilk doz aşılamada yüzde 75'in üstüne çıktığını belirten Koca, "Ağrı, bugün %75’in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla Mavi illerimiz arasında! Turuncu ve Sarı risk grubunda sadece 14 ilimiz kaldı. Kovid-19’a karşı, tüm illeriyle Mavi bir Türkiye Risk Haritası için yapılması gerekeni yapalım. Yeni örneğimiz Ağrı olsun!" notunu düştü.

HATIRLATMA DOZUNDA ZAMANI GELENLERİN AŞI OLMASINI İSTEMİŞTİ

Koca, dün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunarak, vakaların yüzde 90'ının aşı olmayanlar ya da aşısı yarım kalan kişiler olduğunu vurgulamış ve hatırlatma dozu gelen 6 milyon vatandaşın aşı olmalarını istemişti.