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Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yangın bölgelerinde helikopter kullanılmadığı yalanını, paylaştığı fotoğrafla ortaya çıkardı.

Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı
03 Ağustos 2021 Salı 00:48

Türkiye orman yangını felaketinde 1 haftayı geride bıraktı.

Ülkenin farklı noktalarında çıkan irili ufaklı birçok yangın, havadan ve karadan büyük bir çaba ile söndürülürken devam eden yangınlara müdahale ise sürüyor.

Arazide alevlerle savaşan ekiplerin mücadelesini gölgede bırakmak için, muhalefet partileri yapılan müdahaleleri yapılmamış gibi göstermeye devam ediyor.

"VALLAHİ HELİKOPTER GÖRMEDİK"

Başta CHP'li bölge belediye başkanları olmak üzere CHP'li milletvekilleri bu yönde sosyal medyada birçok paylaşıma imza attı.

Onlardan biri de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay oldu.

Bodrum’da açıklama yapan Altay, yemin ederek bölgede yangına müdahale eden helikopter görmediklerini söyledi.

Altay, "Bakan diyor ki, sadece bugün helikopterler 1000 sorti yapmış. Biz de bugün sabahtan beri belediye başkanlarımızla yangın bölgesinde dağ bayır geziyoruz. Vallahi de billahi de bir tane helikopter görmedik.” ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, yangına müdahale eden helikopterleri paylaştı #1

AYNI KAREDE 5 HELİKOPTER

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bu yalanları yaptığı bir paylaşımla ortaya çıkardı.

Altun, "Ormanın Kahramanları bugün Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Yeşil Vatanımızı 8 helikopter, 3 uçak, 61 arazözle alevlere karşı savundu. Tek karede 5 helikopter…" dedi.

Altun paylaşımını StrongTürkiye etiketiyle yaptı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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